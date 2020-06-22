Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573322607.html
Собянин отметил снижение числа случаев внебольничной пневмонии в Москве
Снижается количество случаев внебольничной пневмонии – основной причины тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1400x0_80_0_0_5cb46df186079b810a91a3f01cc47053.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1400x0_80_0_0_5cb46df186079b810a91a3f01cc47053.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_44:0:2775:2048_1400x0_80_0_0_23ed46f1289d5d53abadd1114e844726.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_385:0:2433:2048_1400x0_80_0_0_dbdab7e779e63b8cac46c6f5bb228a4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин отметил снижение числа случаев внебольничной пневмонии в Москве

18:29 22.06.2020
245
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Снижается количество случаев внебольничной пневмонии – основной причины тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии – основной причины тяжелого течения болезни", - написал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве
Города мира. Женева
В ВОЗ оценили эффективность дексаметазона для лечения COVID-19
Подросток в защитной маске на спортивной площадке в одном из московских дворов во время режима самоизоляции жителей
В Москве снимут ограничения на использование общественной инфраструктуры
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил возможность открытия кинотеатров в Москве
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В систему плановой помощи в Москве вернули 5,6 тысячи коек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что проводить массовые мероприятия пока нельзя
Москва
В Москве снимут ограничения на работу библиотек и детских садов
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Петр Верзилов
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
ВОЗ прокомментировала выводы о появлении коронавируса в Италии в декабре
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Полиция завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского
Парк Зарядье в Москве
В Москве перенесли дату открытия парка "Зарядье"
Роберт Кочарян
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна возобновится 23 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния