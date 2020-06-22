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Биологи нашли "брешь" в обороне бактерий от антибиотиков
Бельгийские ученые расшифровали трехмерную структуру ключевого элемента белковой оболочки бактерий, защищающей их от антибиотиков. Это поможет в разработке... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:31
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биология, здоровье, открытия - риа наука, бельгия

Биологи нашли "брешь" в обороне бактерий от антибиотиков

18:30 22.06.2020 (обновлено: 18:31 22.06.2020)
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© Фото : De Duve Institute, UCLouvainБактерии
Бактерии
© Фото : De Duve Institute, UCLouvain
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бельгийские ученые расшифровали трехмерную структуру ключевого элемента белковой оболочки бактерий, защищающей их от антибиотиков. Это поможет в разработке препаратов нового поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.
Устойчивость грамотрицательных бактерий к антибиотикам — серьезная медицинская проблема. В течение нескольких лет ученые из Института медико-биологических проблем де Дюва при Лёвенском католическом университете под руководством профессора Жан-Франсуа Колле (Jean-François Collet) вместе с коллегами из Брюссельского свободного университета, Фламандского института биотехнологий, Национального центра научных исследований Франции и Университета Лидса в Великобритании изучали детали строения микроорганизмов.
Бактерии защищены от внешнего мира двумя мембранами, которые окружают их как две крепостные стены. Если разрушить с помощью токсичных для микроорганизма молекул антибиотиков хотя бы одну из них, бактерия погибает.
В наружной стене периметра "стен" есть особо важный элемент — комплекс трансмембранных белков ВАМ (липопротеин-β-бочкообразный комплекс), который авторы сравнивают со сторожевой башней оборонительного сооружения, необходимой для наблюдения и обслуживания всей крепости, а также для контроля входа и выхода из нее.
© De Duve Institute, UCLouvainСтруктура белкового ВАМ-комплекса
Структура белкового ВАМ-комплекса
© De Duve Institute, UCLouvain
Структура белкового ВАМ-комплекса
Транспортная функция трансмембранных белков заключается в том, что они позволяют определенным веществам пересекать биологическую мембрану, чтобы попасть внутрь клетки или напротив, не дают им покинуть ее пределы. Поэтому многие разработчики антибиотиков нового поколения используют их в качестве главной мишени.
Однако, несмотря на интенсивную работу многих университетских лабораторий и фармацевтических компаний, структура и механизм работы ВАМ-комплексов были до последнего времени непонятны, что сдерживало создание новых препаратов.
Бельгийские биологи выяснили, что в "башнях" ВАМ пересекаются прочие защитные белки — те, из которых состоят бактериальные мембраны, и те, которые располагаются непосредственно вокруг "крепостных стен".
Исследователи не только разобрались в сложнейшей кристаллической структуре этого ключевого элемента защиты микроорганизмов и создали ее трехмерное изображение, но и смоделировали процесс экспорта через внешнюю мембрану с помощью ВАМ одного из защитных белков — литопротеина RcsF, датчика стресса на поверхности клетки.
Авторы считают, что знание структуры и механизма действия ВАМ-комплексов открывает беспрецедентную перспективу для планирования атак на болезнетворные бактерии — теперь достаточно нацелить новые препараты на слабые звенья этих белковых узлов, а не пытаться атаковать бактерии в целом.
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