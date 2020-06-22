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В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:15
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Опрометчивый шаг в пропасть - это лишь начало падения...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

18:21 22.06.2020 (обновлено: 20:15 22.06.2020)
168975
© Кирилл КаллиниковДевушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Так, после трехмесячного перерыва откроются кафе и рестораны.
Помимо этого, заработают фитнес-клубы, бассейны и спортзалы.
По Москве-реке начнут ходить речные трамваи.
Снимут ограничения по работе детских садов и библиотек, а также учреждений социальной защиты.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Можно будет использовать всю общественную инфраструктуру — лавочки, уличные тренажеры, качели и многое другое.
Также возобновят работу турагентства, но экскурсии по Москве пока организовывать нельзя.
Собянин пояснил, что власти продолжают убирать ограничения, так как заболеваемость COVID-19 идет на убыль, результаты минувшей недели "очень позитивные".
По сравнению с предыдущей неделей среднее количество выявленных случаев уменьшилось на десять процентов. В субботу впервые за два месяца зафиксировали менее тысячи новых случаев.
"Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15 процентов — до 501 случая в день. <...> Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии — основной причины тяжелого течения болезни", — добавил мэр.
Собянин отметил, что многие ограничения пока остаются в силе. Сохраняется масочный и перчаточный режим, запрещены массовые мероприятия.
"Нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии", — заключил московский мэр.
Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 592 280 человек, из них 8206 умерли от заболевания, 344 416 выздоровели.
В Москве COVID-19 диагностировали у 215 014 человек, из них 3617 скончались, 136 670 поправились.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Да определитесь уже, вводили - ПЛОХО, снимают опять - ПЛОХО!
22 июня, 18:36
Smoļenskas Bērnus
7721101121
Опрометчивый шаг в пропасть - это лишь начало падения...
22 июня, 18:27
Leonid
331112164
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