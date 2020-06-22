В Москве начинается новый этап снятия ограничений

Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве

© Кирилл Каллиников Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин

Так, после трехмесячного перерыва откроются кафе и рестораны.

Помимо этого, заработают фитнес-клубы, бассейны и спортзалы.

По Москве-реке начнут ходить речные трамваи.

Снимут ограничения по работе детских садов и библиотек, а также учреждений социальной защиты.

Можно будет использовать всю общественную инфраструктуру — лавочки, уличные тренажеры, качели и многое другое.

Также возобновят работу турагентства, но экскурсии по Москве пока организовывать нельзя.

Собянин пояснил, что власти продолжают убирать ограничения, так как заболеваемость COVID-19 идет на убыль, результаты минувшей недели "очень позитивные".

По сравнению с предыдущей неделей среднее количество выявленных случаев уменьшилось на десять процентов. В субботу впервые за два месяца зафиксировали менее тысячи новых случаев.

"Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15 процентов — до 501 случая в день. <...> Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии — основной причины тяжелого течения болезни", — добавил мэр.

Собянин отметил, что многие ограничения пока остаются в силе. Сохраняется масочный и перчаточный режим, запрещены массовые мероприятия.

"Нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии", — заключил московский мэр.

Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 592 280 человек, из них 8206 умерли от заболевания, 344 416 выздоровели.