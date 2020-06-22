Собянин отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве

"Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные. Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев", - написал он.