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Немецкий эксперт заявил о необходимости модернизации НАТО
Необходимо было преобразовать или модернизировать НАТО после окончания холодной войны, такая необходимость сохраняется и сегодня, однако предпосылок, чтобы этот РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:15
нато
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
нато, германия, сша, в мире

Немецкий эксперт заявил о необходимости модернизации НАТО

18:15 22.06.2020
440
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Необходимо было преобразовать или модернизировать НАТО после окончания холодной войны, такая необходимость сохраняется и сегодня, однако предпосылок, чтобы этот процесс был запущен, пока нет, считает известный немецкий философ и публицист Рихард Давид Прехт.
"Считаю, что после окончания холодной войны нам нужна была НАТО в новом виде, нам нужен был новый оборонительный союз, если у нас больше нет предыдущего противника. Но я знаю, что у США основная сила в НАТО, и у них другая позиция, поэтому они стремились привлечь максимальное количество стран под свое влияние. И с точки зрения американцев, холодная война, по сути, не закончилась", - сказал Прехт в ходе онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты "Россия и мир в 2021 году".
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"Я сожалею, что НАТО не была модернизирована или преобразована в то время в другой оборонительный союз, и что сегодня нет предпосылок для того, чтобы этот процесс произошел. И жаль, что события, которые происходят на Украине, используются для того, чтобы содержать структуры, которые были созданы десятилетия тому назад", - добавил эксперт.
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НАТОГерманияСШАВ мире
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