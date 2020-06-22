https://ria.ru/20200622/1573322017.html
В Москве возобновили деятельность турагентств
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в столице деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:15
2020-06-22T20:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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