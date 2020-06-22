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В Москве возобновили деятельность турагентств
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в столице деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Москве возобновили деятельность турагентств

18:15 22.06.2020 (обновлено: 20:16 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛенинградский проспект в Москве
Ленинградский проспект в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в столице деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
"Мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна", - прокомментировал это решение Собянин в своём блоге.
С соответствующим документом можно ознакомиться на портале мэра и правительства города.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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