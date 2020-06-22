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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573321988.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3287
В Греции за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3287 случаев COVID-19, сообщила Национальная... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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греция
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3287

18:15 22.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3287 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в понедельник.
За последние сутки нет умерших от коронавируса. Ранее в Греции от COVID-19 скончались 190 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 118 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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