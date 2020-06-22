В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Как следует из прикрепленного текста распоряжения, исключается в предприятиях общепита проведение массовых мероприятий: банкетов, дискотек, иных торжеств и поминок.

Кроме этого разрешаются групповые тренировки на спортивных объектах с максимальной загрузкой до 100% от пропускной способности (ранее были разрешены только индивидуальные тренировки с загрузкой не выше 50%).