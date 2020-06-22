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В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:11
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
сергей цивилев
коронавирусы
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

18:11 22.06.2020
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"С 25 июня разрешается: использование детских игровых площадок на открытом воздухе при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Работа ресторанов, кафе и иных организаций общепита, кроме расположенных в ТРЦ, при соблюдении определенных условий: количество посетителей не более 50% от общего количества посадочных мест; обеспечение контроля температуры тела работников; обеспечение возможности обработки рук работников; обеспечение работников масками или респираторами и перчатками; обеспечение проведения влажной уборки; обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха; использование одноразового меню; размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, обеспечение рассадки за стол не более 1-2 человек (исключение для членов одной семьи либо сопровождающих)", – говорится в сообщении.
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Как следует из прикрепленного текста распоряжения, исключается в предприятиях общепита проведение массовых мероприятий: банкетов, дискотек, иных торжеств и поминок.
Также возобновляется работа спортивных объектов, фитнес-центров на 100% от единовременной пропускной способности (вместо 50% ранее).
Кроме этого разрешаются групповые тренировки на спортивных объектах с максимальной загрузкой до 100% от пропускной способности (ранее были разрешены только индивидуальные тренировки с загрузкой не выше 50%).
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 1396 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 514 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7927 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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