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В Армении слушания по делу экс-президента Кочаряна возобновят 7 июля
Конституционный суд Армении возобновит слушания дела по иску экс-президента страны Роберта Кочаряна 7 июля, говорится в решении, подписанном главой КС Грайром... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:07
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В Армении слушания по делу экс-президента Кочаряна возобновят 7 июля

18:07 22.06.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Конституционный суд Армении возобновит слушания дела по иску экс-президента страны Роберта Кочаряна 7 июля, говорится в решении, подписанном главой КС Грайром Товмасяном.
Ранее Конституционный суд запросил консультативное мнение Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы по вопросу соответствия Основному закону страны статьи уголовного кодекса "свержение конституционного строя", по которой обвиняется Кочарян. Венецианская комиссия в своем консультативном мнении по делу Кочаряна рекомендовала руководствоваться принципом, предусматривающим толкование сомнительных моментов в пользу подсудимого. ЕСПЧ напомнил о запрете на ретроспективное применение уголовного права в ущерб обвиняемому.
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"Возобновить 7 июля в 11.00 (10.00 мск) слушание дела на основании обращения Роберта Кочаряна и суда первой инстанции общей юрисдикции города Еревана с просьбой определить соответствие конституции статьи 300.1 ("свержение конституционного строя" – ред.) УК", - говорится в решении, текст которого размещен на сайте КС.
Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. В пятницу Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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Грайр ТовмасянОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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