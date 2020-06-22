В Армении слушания по делу экс-президента Кочаряна возобновят 7 июля

Ранее Конституционный суд запросил консультативное мнение Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы по вопросу соответствия Основному закону страны статьи уголовного кодекса "свержение конституционного строя", по которой обвиняется Кочарян. Венецианская комиссия в своем консультативном мнении по делу Кочаряна рекомендовала руководствоваться принципом, предусматривающим толкование сомнительных моментов в пользу подсудимого. ЕСПЧ напомнил о запрете на ретроспективное применение уголовного права в ущерб обвиняемому.