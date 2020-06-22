Адвокат допустил наличие у НАТО спутниковых данных с места крушения MH17

"Что касается спутниковых данных от НАТО … В одном из документов служба военной разведки Нидерландов (MIVD) описывает, что запросила у НАТО информацию, которая могла иметь отношение к процессу. Как следует из официального отчета, НАТО не предоставила никакой информации Службе военной разведки Нидерландов, которая могла бы указывать, что наблюдательные системы АВАКС могли зафиксировать что-либо … Если вы читали его также внимательно, как я, вы также поняли, что НАТО не привела никакой информации Службе военной разведки Нидерландов, но это не значит, что у НАТО нет таких данных. Поэтому защита просит суд поручить следственному судье расследовать, есть ли у НАТО записи АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения – ред.) зоны восточной Украины 17 июля 2014 года", - заявил адвокат.