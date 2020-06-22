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Адвокат допустил наличие у НАТО спутниковых данных с места крушения MH17
НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковых данных с места крушения рейса MH17, но это не значит, что у альянса их нет, заявил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:17
россия
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нато
нидерланды
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нато, нидерланды, украина, в мире

Адвокат допустил наличие у НАТО спутниковых данных с места крушения MH17

18:06 22.06.2020 (обновлено: 19:17 22.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковых данных с места крушения рейса MH17, но это не значит, что у альянса их нет, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях суда в понедельник.
"Что касается спутниковых данных от НАТО … В одном из документов служба военной разведки Нидерландов (MIVD) описывает, что запросила у НАТО информацию, которая могла иметь отношение к процессу. Как следует из официального отчета, НАТО не предоставила никакой информации Службе военной разведки Нидерландов, которая могла бы указывать, что наблюдательные системы АВАКС могли зафиксировать что-либо … Если вы читали его также внимательно, как я, вы также поняли, что НАТО не привела никакой информации Службе военной разведки Нидерландов, но это не значит, что у НАТО нет таких данных. Поэтому защита просит суд поручить следственному судье расследовать, есть ли у НАТО записи АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения – ред.) зоны восточной Украины 17 июля 2014 года", - заявил адвокат.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
9 июня, 21:59
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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8 июня, 19:56
Прокуратура Нидерландов отчиталась о ходе следствия по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
8 июня, 02:07
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
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РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НАТОНидерландыУкраинаВ мире
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