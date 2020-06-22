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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200622/1573321401.html
Трамп готов встретиться с Мадуро, чтобы обсудить его "мирный уход"
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос – уход венесуэльского РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:05
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хуан гуаидо, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Трамп готов встретиться с Мадуро, чтобы обсудить его "мирный уход"

18:05 22.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос – уход венесуэльского лидера со своего поста.
"В отличие от радикальных левых, я всегда буду выступать против социализма и вместе с народом Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход из власти!" - написал Трамп в Twitter.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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44701732
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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