https://ria.ru/20200622/1573321264.html
Минобрнауки планирует увеличить квоту на обучение иностранцев в вузах
Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать объем квоты на обучение иностранных студентов, в 2021 году она должна составить до 18 тысяч... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:04
2020-06-22T18:18
навигатор абитуриента
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования
планирует увеличивать объем квоты на обучение иностранных студентов, в 2021 году она должна составить до 18 тысяч человек, а в 2022 году - до 23 тысяч, соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минобрнауки РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточняется, на данный момент квота не превышает 15 тысяч человек ежегодно.
"Проектом устанавливается квота на образование в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – иностранные граждане), получаемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в российских образовательных организациях... Не превышает в 2021 году 18 тысяч человек, в 2022 году – 23 тысячи человек и, начиная с 2023 года, – 30 тысяч человек", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что выделение квот для обучения иностранных граждан является, в том числе, инструментом целевой поддержки и предполагает выделение "целевых групп" иностранцев, оказание поддержки которым необходимо для реализации геополитических целей РФ.
Как добавляется в пояснительной записке, поступление на обучение в пределах квоты правительства РФ является одним из наиболее привлекательных для иностранцев механизмов.
Добавляется, что реализация проекта постановления правительства потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме более 171,7 миллиона рублей в 2021 году, более 973 миллионов рублей - в 2022 году и с 2023 года – более 2,6 миллиарда рублей ежегодно.