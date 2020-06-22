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Минобрнауки планирует увеличить квоту на обучение иностранцев в вузах
Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать объем квоты на обучение иностранных студентов, в 2021 году она должна составить до 18 тысяч... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Минобрнауки планирует увеличить квоту на обучение иностранцев в вузах

18:04 22.06.2020 (обновлено: 18:18 22.06.2020)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать объем квоты на обучение иностранных студентов, в 2021 году она должна составить до 18 тысяч человек, а в 2022 году - до 23 тысяч, соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минобрнауки РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточняется, на данный момент квота не превышает 15 тысяч человек ежегодно.
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"Проектом устанавливается квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – иностранные граждане), получаемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в российских образовательных организациях... Не превышает в 2021 году 18 тысяч человек, в 2022 году – 23 тысячи человек и, начиная с 2023 года, – 30 тысяч человек", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что выделение квот для обучения иностранных граждан является, в том числе, инструментом целевой поддержки и предполагает выделение "целевых групп" иностранцев, оказание поддержки которым необходимо для реализации геополитических целей РФ.
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Как добавляется в пояснительной записке, поступление на обучение в пределах квоты правительства РФ является одним из наиболее привлекательных для иностранцев механизмов.
Добавляется, что реализация проекта постановления правительства потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме более 171,7 миллиона рублей в 2021 году, более 973 миллионов рублей - в 2022 году и с 2023 года – более 2,6 миллиарда рублей ежегодно.
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