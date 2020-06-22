Минобрнауки планирует увеличить квоту на обучение иностранцев в вузах

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать объем квоты на обучение иностранных студентов, в 2021 году она должна составить до 18 тысяч человек, а в 2022 году - до 23 тысяч, соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минобрнауки РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняется, на данный момент квота не превышает 15 тысяч человек ежегодно.

"Проектом устанавливается квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – иностранные граждане), получаемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в российских образовательных организациях... Не превышает в 2021 году 18 тысяч человек, в 2022 году – 23 тысячи человек и, начиная с 2023 года, – 30 тысяч человек", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что выделение квот для обучения иностранных граждан является, в том числе, инструментом целевой поддержки и предполагает выделение "целевых групп" иностранцев, оказание поддержки которым необходимо для реализации геополитических целей РФ.

Как добавляется в пояснительной записке, поступление на обучение в пределах квоты правительства РФ является одним из наиболее привлекательных для иностранцев механизмов.