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Суд продлил арест предполагаемому "московскому отравителю"
Мосгорсуд до конца сентября продлил срок ареста Мурату Сабанову, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре людей и крал... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:01
ульяна солопова
москва
урванский район
происшествия
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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ульяна солопова, москва, урванский район, происшествия

Суд продлил арест предполагаемому "московскому отравителю"

18:01 22.06.2020
352
© АГН "Москва" / Александр АвиловМурат Сабанов в суде
Мурат Сабанов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мосгорсуд до конца сентября продлил срок ареста Мурату Сабанову, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре людей и крал их вещи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Срок содержания под стражей продлен до 25 сентября", - сказала она.
Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении молодых людей транквилизаторами в центре Москвы с целью хищения их имущества, вначале задерживался полицейскими, однако был отпущен, после чего совершил еще несколько преступлений. С санкции суда Сабанов находится под арестом.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщили в МВД.
Мурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
26 июня 2019, 17:34
"Московский отравитель" частично признал вину в хищениях
Источник РИА Новости в полиции рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве проживает с 2015 года.
Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
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Ульяна СолоповаМоскваУрванский районПроисшествия
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