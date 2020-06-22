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СК начал проверку после падения параплана в Сочи
Доследственная проверка организована в Сочи, где на одном из горных курортов при падении параплана пострадали турист и инструктор, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:58
роза хутор
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роза хутор, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия

СК начал проверку после падения параплана в Сочи

17:58 22.06.2020
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© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкПараплан в небе
Параплан в небе
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в фотобанк
Параплан в небе. Архивное фото
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Сочи, где на одном из горных курортов при падении параплана пострадали турист и инструктор, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным курорта "Роза Хутор", инцидент произошел в субботу, 20 июня. На видео, появившихся в интернете, видно, как параплан с двумя людьми пытается взлететь с горной вершины. Через несколько секунд после подъема крыло параплана резко складывается, и он падает. По данным СМИ, турист с тяжелыми травмами попал в реанимацию, также пострадал инструктор.
"В результате происшествия 38-летний мужчина и 34-летний инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение, где им в настоящее время продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь... Проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчин при падении параплана", - говорится в сообщении.
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Роза ХуторСледственный комитет России (СК РФ)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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