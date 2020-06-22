СК начал проверку после падения параплана в Сочи

"В результате происшествия 38-летний мужчина и 34-летний инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение, где им в настоящее время продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь... Проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчин при падении параплана", - говорится в сообщении.