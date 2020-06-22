СК начал проверку после падения параплана в Сочи

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Сочи, где на одном из горных курортов при падении параплана пострадали турист и инструктор, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным курорта "Роза Хутор", инцидент произошел в субботу, 20 июня. На видео, появившихся в интернете, видно, как параплан с двумя людьми пытается взлететь с горной вершины. Через несколько секунд после подъема крыло параплана резко складывается, и он падает. По данным СМИ, турист с тяжелыми травмами попал в реанимацию, также пострадал инструктор.
"В результате происшествия 38-летний мужчина и 34-летний инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение, где им в настоящее время продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь... Проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчин при падении параплана", - говорится в сообщении.