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В Ярославской области в Волге нашли тело пропавшего мальчика
Тело мальчика, поиски которого велись в городе Рыбинске Ярославской области с воскресенья, обнаружено в акватории Волги, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
рыбинск
происшествия
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ярославская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, рыбинск, происшествия

В Ярославской области в Волге нашли тело пропавшего мальчика

17:55 22.06.2020
1834
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРыбинский грузовой порт в Ярославской области
Рыбинский грузовой порт в Ярославской области
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Тело мальчика, поиски которого велись в городе Рыбинске Ярославской области с воскресенья, обнаружено в акватории Волги, сообщает СУСК РФ по региону.
Сообщается, что ребенок пропал в воскресенье днем во время купания в реке Волга в районе Переборы города Рыбинска. В этот момент на пляже находились мать и сестра мальчика. Заметив его исчезновение, они начали поиски ребенка собственными силами. Не найдя его, мать обратилась в правоохранительные органы.
"В поисках ребенка участвовали следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД и МЧС, а также волонтеры. В настоящее время в акватории реки водолазами обнаружено тело мальчика без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Следственные органы СК РФ по Ярославской возбудили и расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская областьРыбинскПроисшествия
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