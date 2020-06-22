В Ярославской области в Волге нашли тело пропавшего мальчика

Сообщается, что ребенок пропал в воскресенье днем во время купания в реке Волга в районе Переборы города Рыбинска. В этот момент на пляже находились мать и сестра мальчика. Заметив его исчезновение, они начали поиски ребенка собственными силами. Не найдя его, мать обратилась в правоохранительные органы.