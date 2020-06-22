https://ria.ru/20200622/1573320577.html
В Ярославской области в Волге нашли тело пропавшего мальчика
Тело мальчика, поиски которого велись в городе Рыбинске Ярославской области с воскресенья, обнаружено в акватории Волги, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:55
2020-06-22T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
рыбинск
происшествия
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ярославская область
рыбинск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, рыбинск, происшествия