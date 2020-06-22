В МТЦ оценили потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19

В документе под называнием "Перспективы конкурентоспособности" приводится оценка влияния пандемии нового коронавируса на глобальную торговлю в 2020 году, в том числе на малый и средний бизнес.

"Хотя в большинстве стран в той или иной форме имели место остановки производств, выводы, содержащиеся в докладе, свидетельствуют о том, что именно остановки производства в Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на торговлю. В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек. По оценкам, приведенным в докладе, в 2020 году глобальный сбой в работе этих производственных центров составит 126 миллиардов долларов", - говорится в документе.