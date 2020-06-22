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В МТЦ оценили потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19
Мировая экономика потеряла по меньшей мере 126 миллиардов долларов в 2020 году из-за глобального сбоя производственно-сбытовых цепочек в США, ЕС и Китая в связи РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, китай, сша, экономика

В МТЦ оценили потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19

17:53 22.06.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мировая экономика потеряла по меньшей мере 126 миллиардов долларов в 2020 году из-за глобального сбоя производственно-сбытовых цепочек в США, ЕС и Китая в связи с пандемией COVID-19, говорится в докладе Международного торгового центра (МТЦ), опубликованном в понедельник.
В документе под называнием "Перспективы конкурентоспособности" приводится оценка влияния пандемии нового коронавируса на глобальную торговлю в 2020 году, в том числе на малый и средний бизнес.
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"Хотя в большинстве стран в той или иной форме имели место остановки производств, выводы, содержащиеся в докладе, свидетельствуют о том, что именно остановки производства в Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на торговлю. В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек. По оценкам, приведенным в докладе, в 2020 году глобальный сбой в работе этих производственных центров составит 126 миллиардов долларов", - говорится в документе.
Проблемы с производством и поставками товаров оказывают негативное влияние и на развивающиеся страны. Согласно "Прогнозу конкурентоспособности малых и средних предприятий", африканские экспортеры потеряют выше 2,4 миллиардов долларов в мировом экспорте по производственно-сбытовым цепочкам в результате остановки производства в Китае, ЕС и США. Более 70% этих потерь связаны с временным нарушением производственно-сбытовой цепочки с Евросоюзом.
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Эксперты МТЦ отмечают, что в первые месяцы свыше 55% всех малых и средних предприятий серьезно пострадали от пандемии. Две трети микро- и малых фирм заявили, что кризис сильно повлиял на их деловую деятельность по сравнению с 40% более крупных компаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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