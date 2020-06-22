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Распространение нового коронавируса
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В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Состояние около 630 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:52
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

17:52 22.06.2020
172
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Состояние около 630 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"В данный момент состояние 504 граждан с подтвержденным коронавирусом тяжелое, 123 – крайне тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 44 пациента", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга.
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По его словам, в последние дни ситуация с выявлением коронавируса стабилизируется в пределах 500-600 новых случаев. "В этом смысле осложнений нет. Сейчас удалось добиться госпитализации всех нуждающихся в этом пациентов", - отметил министр.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 20 588 случаев заражения, 9131 пациент вылечился, 360 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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