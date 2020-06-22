В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Состояние около 630 пациентов с выявленным Состояние около 630 пациентов с выявленным коронавирусом Армении тяжелое или крайне тяжелое, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"В данный момент состояние 504 граждан с подтвержденным коронавирусом тяжелое, 123 – крайне тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 44 пациента", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в последние дни ситуация с выявлением коронавируса стабилизируется в пределах 500-600 новых случаев. "В этом смысле осложнений нет. Сейчас удалось добиться госпитализации всех нуждающихся в этом пациентов", - отметил министр.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 20 588 случаев заражения, 9131 пациент вылечился, 360 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.