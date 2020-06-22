https://ria.ru/20200622/1573320155.html
В Москве четыре суда эвакуировали из-за сообщений о минировании
Здания четырех судов в Москве эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:49
2020-06-22T17:49
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Здания четырех судов в Москве
эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы", - отметили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.
По данным Мосгорсуда, эвакуированы Лефортовский, Коптевский, Головинский и Басманный суды.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.