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В Москве четыре суда эвакуировали из-за сообщений о минировании
Здания четырех судов в Москве эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:49
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

В Москве четыре суда эвакуировали из-за сообщений о минировании

17:49 22.06.2020
139
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Здания четырех судов в Москве эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы", - отметили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.
По данным Мосгорсуда, эвакуированы Лефортовский, Коптевский, Головинский и Басманный суды.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
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19 июня, 14:58
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