В Москве четыре суда эвакуировали из-за сообщений о минировании

"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы", - отметили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.