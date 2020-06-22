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В "Современнике" рассказали, когда решится судьба спектаклей с Ефремовым
Судьба трех спектаклей с участием Михаила Ефремова будет решаться в новом сезоне, сообщил РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:02
культура
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
игорь попов
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, игорь попов, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

В "Современнике" рассказали, когда решится судьба спектаклей с Ефремовым

17:46 22.06.2020 (обновлено: 18:02 22.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧистые пруды в Москве
Чистые пруды в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Судьба трех спектаклей с участием Михаила Ефремова будет решаться в новом сезоне, сообщил РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.
"У нас не было совещания по поводу спектаклей, в которых играет Михаил Ефремов. Сейчас театр в отпуске. Когда начнется сезон, будем решать судьбу этих спектаклей – "Анархия", " Амстердам" и "Не становись чужим", - сказал директор.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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КультураСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваИгорь ПоповАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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