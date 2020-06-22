В "Современнике" рассказали, когда решится судьба спектаклей с Ефремовым

"У нас не было совещания по поводу спектаклей, в которых играет Михаил Ефремов. Сейчас театр в отпуске. Когда начнется сезон, будем решать судьбу этих спектаклей – "Анархия", " Амстердам" и "Не становись чужим", - сказал директор.