В Кызыле ограничили пассажирские перевозки из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Власти Кызыла для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в столице Тувы со вторника вводят до особого распоряжения ограничение пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства мэрии.
По данным оперативного штаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования данной инфекцией. Эпидемиологи бьют тревогу – большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов.
"Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации Управления Роспотребнадзора по РТ, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня 2020 года ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
По данным властей, за весь период в республике выявлены 3575 случаев инфицирования COVID-19. Выявлены за последние сутки 140 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,3.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.