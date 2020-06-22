В Кызыле ограничили пассажирские перевозки из-за COVID-19

По данным оперативного штаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования данной инфекцией. Эпидемиологи бьют тревогу – большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов.

По данным властей, за весь период в республике выявлены 3575 случаев инфицирования COVID-19. Выявлены за последние сутки 140 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,3.