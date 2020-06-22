Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573319977.html
В Кызыле ограничили пассажирские перевозки из-за COVID-19
Власти Кызыла для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в столице Тувы со вторника вводят до особого распоряжения ограничение пассажирских... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кызыл
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
кызыл
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кызыл, общество

В Кызыле ограничили пассажирские перевозки из-за COVID-19

17:43 22.06.2020
20
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Власти Кызыла для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в столице Тувы со вторника вводят до особого распоряжения ограничение пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства мэрии.
По данным оперативного штаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования данной инфекцией. Эпидемиологи бьют тревогу – большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации Управления Роспотребнадзора по РТ, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня 2020 года ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
По данным властей, за весь период в республике выявлены 3575 случаев инфицирования COVID-19. Выявлены за последние сутки 140 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,3.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КызылОбщество
Рекомендуем
Аппарат ИВЛ
В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось до 49
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Церемония перезахоронения останков советских воинов, павших при взятии Фишхаузена, в Приморске
Под Калининградом перезахоронили останки бойцов, погибших в 1945 году
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
В МТЦ оценили потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19
Аудитория в университете
Минобрнауки планирует увеличить квоту на обучение иностранцев в вузах
Электронное голосование
Хранители ключа шифрования электронного голосования получили свои части
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Финское генконсульство в России возобновило прием документов на ряд виз
Девушка снимает деньги в банкомате
Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
Минпромторг не зафиксировал случаев отказа от подписанных СПИКов
Саратов
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 722
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
В Москве рассказали о помощи предпринимателям
Акция Сад памяти в Москве
В Москве и регионах РФ в День памяти и скорби заложили сад памяти
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
В Москве из-за парада Победы изменится движение по нескольким улицам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния