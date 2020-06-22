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Virgin Galactic и НАСА будут развивать космический туризм на МКС
Американская Virgin Galactic подписала соглашение с НАСА, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС, сообщила компания в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:39
риа наука
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353
60
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космос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex

Virgin Galactic и НАСА будут развивать космический туризм на МКС

17:39 22.06.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американская Virgin Galactic подписала соглашение с НАСА, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС, сообщила компания в релизе в понедельник.
"В соответствии с соглашением, Virgin Galactic разработает новую частную программу подготовки орбитальных астронавтов", - говорится в сообщении.
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Там же уточняется, что в рамках соглашения с Космическим центром Джонсона компания определит партнеров, заинтересованных в продвижении частных космических миссий, разработке учебных материалов, а также доставке на орбиту и на Землю необходимых ресурсов.
Таким образом, де-факто Virgin Galactic становится посредником между НАСА и компанией SpaceX, успешно запустившей корабль Crew Dragon в конце мая и имеющей возможность доставлять астронавтов на МКС.
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РИА НаукаКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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