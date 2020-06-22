https://ria.ru/20200622/1573319867.html
Virgin Galactic и НАСА будут развивать космический туризм на МКС
Американская Virgin Galactic подписала соглашение с НАСА, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС, сообщила компания в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:39
2020-06-22T17:39
риа наука
космос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
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https://ria.ru/20200531/1572245983.html
1
космос
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex