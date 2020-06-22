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На американской базе в Японии, где был пожар, произошла утечка газа
Утечка хлорного газа произошла в результате пожара на складе с опасными веществами на базе американских ВС Кадэна на южном японском острове Окинава,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:38
вооруженные силы сша
окинава
япония
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
вооруженные силы сша, окинава, япония, в мире

На американской базе в Японии, где был пожар, произошла утечка газа

17:34 22.06.2020 (обновлено: 17:38 22.06.2020)
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© РИА Новости / Иван Захарченко Военная база США в Японии
 Военная база США в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база США в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Утечка хлорного газа произошла в результате пожара на складе с опасными веществами на базе американских ВС Кадэна на южном японском острове Окинава, пострадавших нет, передает телеканал NHK.
По данным командования базы, возгорание произошло около 9 утра по местному времени (03.00 мск). Пожар удалось потушить спустя шесть часов. Пострадавших в результате инцидента нет.
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Вместе с этим 18 авиаподразделение ВС США распространило сообщение, что в результате пожара произошла утечка хлорного газа, и просит жителей примыкающих к базе районов обратиться к врачу в случае рези в глазах, а также неприятных ощущениях в горле и носу.
Кадэна - крупнейшая американская военная база на Окинаве и в регионе, она занимает площадь в 2 тысячи гектаров и располагает двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3,7 тысячи метров.
Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещены 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Администрация и населения префектуры Окинава добиваются сокращения там американского военного присутствия.
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Вооруженные силы СШАОкинаваЯпонияВ мире
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