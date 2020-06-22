У членов экипажа российского судна в Пусане диагностировали коронавирус

СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. У 16 членов экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту Пусана, 22 июня был выявлен У 16 членов экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту Пусана, 22 июня был выявлен COVID-19 , сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на мэрию города и профсоюз работников морских перевозок.

Судно "А" водоизмещением 3933 тонны, полное название которого не раскрывается, вышло из Владивостока и 19 июня в районе 10.00 по местному времени прибыло в порт Пусан, а в 8.00 21 июня перебазировалось в порт Камчхон. Впоследствии судовой агент сообщил карантинной службе, что коронавирус диагностирован у бывшего капитана судна, который около недели назад сошел на берег в России после того, как у него поднялась температура. Южнокорейские власти в срочном порядке проверили на коронавирус весь экипаж в составе 21 человека, вечером тесты 16 человек дали положительный результат. Эпидемиологи подозревают, что коллективное заражение мог спровоцировать предыдущий капитан.

Сейчас весь экипаж российского судна изолирован на борту. Пятерых моряков с отрицательным тестом планируется проверить повторно, чтобы исключить возможность распространения инфекции.

Согласно заявлению профсоюза работников морских перевозок Пусана, непосредственно взаимодействовали с заразившимися 34 человека, поднимавшихся на судно для разгрузки и ремонта. В силу характера работ в рефрижераторах, где температура достигает минус 25 градусов, медицинские маски они должным образом не носили. Из-за чрезвычайно душной погоды, установившейся в последние дни, не носили маски и работники на причале.

Всего в списке контактировавших сейчас числятся порядка 160 человек, все они изолированы в зале ожидания профсоюза. Для организации их скорейшего тестирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции в сотрудничестве с ближайшим государственным центром здравоохранения и местными властями организована экстренная рабочая группа.

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён ранее заявила, что в Сеуле и окрестностях идет вторая волна заражений коронавирусной инфекцией и эпидемия COVID-19 в стране может продлиться до осени. В свою очередь, руководитель группы по общему руководству противоэпидемическими мерами в центральном штабе по ликвидации ЧС Юн Тхэхо отметил, что страна находится на начальном этапе перетекания инфекции из столичного в периферийные регионы, и нынешняя неделя является крайне важной для того, чтобы сдержать новую волну заболеваний.

С начала мая в Южной Корее новые локальные очаги COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного прироста числа зараженных. Более трех недель ежедневный прирост держался в границах 30-60 человек, а 20 июня достиг 67. Накануне министр здравоохранении страны сообщил, что на прошлой неделе количество случаев COVID-19, завозимых из-за рубежа, увеличилось почти вдвое, до 90 человек. В связи с этим в отношении Пакистана и Бангладеш, откуда прибыло большинство новых заболевших, было принято решение о приостановке выдачи новых виз и отзыве разрешения на осуществление рейсов в эти страны, за исключением регулярного авиасообщения.