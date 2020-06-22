Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573319549.html
У членов экипажа российского судна в Пусане диагностировали коронавирус
У 16 членов экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту Пусана, 22 июня был выявлен COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
южная корея
пусан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:124:3215:1932_1400x0_80_0_0_3ca7eb94e691d460d92021fce172ff17.jpg
https://ria.ru/20200622/1573317816.html
россия
южная корея
пусан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:124:3215:1932_1400x0_80_0_0_3ca7eb94e691d460d92021fce172ff17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_f3fb2a1d14d435a5d70eaa9d7c12bd7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_582:0:2630:2048_1400x0_80_0_0_64b00d4eae08d1b25f2e158abe8b0641.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, южная корея, пусан, в мире

У членов экипажа российского судна в Пусане диагностировали коронавирус

17:33 22.06.2020 (обновлено: 19:04 22.06.2020)
620
© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. У 16 членов экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту Пусана, 22 июня был выявлен COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на мэрию города и профсоюз работников морских перевозок.
Судно "А" водоизмещением 3933 тонны, полное название которого не раскрывается, вышло из Владивостока и 19 июня в районе 10.00 по местному времени прибыло в порт Пусан, а в 8.00 21 июня перебазировалось в порт Камчхон. Впоследствии судовой агент сообщил карантинной службе, что коронавирус диагностирован у бывшего капитана судна, который около недели назад сошел на берег в России после того, как у него поднялась температура. Южнокорейские власти в срочном порядке проверили на коронавирус весь экипаж в составе 21 человека, вечером тесты 16 человек дали положительный результат. Эпидемиологи подозревают, что коллективное заражение мог спровоцировать предыдущий капитан.
Сейчас весь экипаж российского судна изолирован на борту. Пятерых моряков с отрицательным тестом планируется проверить повторно, чтобы исключить возможность распространения инфекции.
Согласно заявлению профсоюза работников морских перевозок Пусана, непосредственно взаимодействовали с заразившимися 34 человека, поднимавшихся на судно для разгрузки и ремонта. В силу характера работ в рефрижераторах, где температура достигает минус 25 градусов, медицинские маски они должным образом не носили. Из-за чрезвычайно душной погоды, установившейся в последние дни, не носили маски и работники на причале.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 17:08Распространение нового коронавируса
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Всего в списке контактировавших сейчас числятся порядка 160 человек, все они изолированы в зале ожидания профсоюза. Для организации их скорейшего тестирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции в сотрудничестве с ближайшим государственным центром здравоохранения и местными властями организована экстренная рабочая группа.
Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён ранее заявила, что в Сеуле и окрестностях идет вторая волна заражений коронавирусной инфекцией и эпидемия COVID-19 в стране может продлиться до осени. В свою очередь, руководитель группы по общему руководству противоэпидемическими мерами в центральном штабе по ликвидации ЧС Юн Тхэхо отметил, что страна находится на начальном этапе перетекания инфекции из столичного в периферийные регионы, и нынешняя неделя является крайне важной для того, чтобы сдержать новую волну заболеваний.
С начала мая в Южной Корее новые локальные очаги COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного прироста числа зараженных. Более трех недель ежедневный прирост держался в границах 30-60 человек, а 20 июня достиг 67. Накануне министр здравоохранении страны сообщил, что на прошлой неделе количество случаев COVID-19, завозимых из-за рубежа, увеличилось почти вдвое, до 90 человек. В связи с этим в отношении Пакистана и Бангладеш, откуда прибыло большинство новых заболевших, было принято решение о приостановке выдачи новых виз и отзыве разрешения на осуществление рейсов в эти страны, за исключением регулярного авиасообщения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000400
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЮжная КореяПусанВ мире
Рекомендуем
Артист Виктор Чубаров
В Петербурге умер солист труппы театра музыкальной комедии Виктор Чубаров
Военная база США в Японии
На американской базе в Японии, где был пожар, произошла утечка газа
Федор Лукьянов
Эксперт оценил отношения между США и Китаем
Девушка снимает деньги в банкомате
Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат
Чистые пруды в Москве
В "Современнике" рассказали, когда решится судьба спектаклей с Ефремовым
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов назвал пакт Молотова-Риббентропа гениальным решением
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве
Международная космическая станция
Virgin Galactic и НАСА будут развивать космический туризм на МКС
Настя Тропицель
Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши
Коронавирус
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
В МТЦ оценили потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5513
Рыбинский грузовой порт в Ярославской области
В Ярославской области в Волге нашли тело пропавшего мальчика
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве четыре суда эвакуировали из-за сообщений о минировании
Панорама Чернобыльской атомной электростанции с саркофагом на переднем плане
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния