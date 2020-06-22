Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат

"Московский кредитный банк не взимает комиссию за переводы средств через банкоматы. Переводы между клиентами банка-физлицами также бесплатны. МКБ не планирует вводить комиссии за переводы средств между клиентами", - прокомментировали в кредитной организации.

Переводы через банкомат у клиентов "Тинькофф банка" занимают менее 1% от всех операций, что говорит о том, что им удобнее пользоваться приложением. В банке подчеркнули, что стараются создавать максимально комфортные условия для клиентов, поэтому "вытеснять" в приложение тех, кто продолжает пользоваться банкоматом, не будут, комиссию за такие транзакции вводить не планируют.