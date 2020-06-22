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Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат
Российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат, показал опрос кредитных... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:30
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353
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россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), втб, экономика

Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат

17:30 22.06.2020
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© Depositphotos / Andrey ArkushaДевушка снимает деньги в банкомате
Девушка снимает деньги в банкомате
© Depositphotos / Andrey Arkusha
Девушка снимает деньги в банкомате. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Как стало известно в середине июня, Сбербанк с начала месяца ввел комиссии в 1% для всех переводов, совершаемых через банкомат. Это произошло на фоне ряда событий, существенно ограничивших возможности получения банком комиссионных доходов. Во-первых, Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей, в рамках которой россияне могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между банками-участниками системы. Во-вторых, с 14 июня в России был отменен "банковский роуминг" и вступил в силу запрет на взимание комиссий за межрегиональные переводы внутри одного банка.
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После этого в Банке России заявили, что создание кредитными организациями барьеров для беспрепятственных денежных переводов недопустимо и пообещали мониторить ситуацию по комиссиям. В ближайшее время ЦБ планирует запросить у Госдумы право регулировать эту сферу на случай злоупотреблений со стороны участников рынка.
"Московский кредитный банк не взимает комиссию за переводы средств через банкоматы. Переводы между клиентами банка-физлицами также бесплатны. МКБ не планирует вводить комиссии за переводы средств между клиентами", - прокомментировали в кредитной организации.
В ВТБ в настоящее время все переводы (по картам, реквизитам и прочее) внутри ВТБ и банков группы ВТБ в банкомате, онлайн-банке или в офисе являются бесплатными. В "Открытии" денежные переводы можно осуществить в интернет-банке и мобильном приложении, в банкоматах этого функционала пока нет. Переводы средств между собственными счетами и клиентами банка бесплатные. Вводить новые комиссий за переводы банк не собирается.
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Все внутренние переводы (по номеру телефона, по номеру счета или карты внутри банка) для клиентов Райффайзенбанка бесплатны. Вводить комиссию за переводы через банкомат банк не планирует. Банк "Русский Стандарт" также не будет вводить комиссию за внутренние переводы или какие-то другие дополнительные сборы за внутренние переводы в дистанционных каналах обслуживания для клиентов, в том числе в банкоматах. Банк "Дом.РФ" не взимает комиссию за переводы через банкоматы и не планирует введения таких комиссий в будущем.
Переводы через банкомат у клиентов "Тинькофф банка" занимают менее 1% от всех операций, что говорит о том, что им удобнее пользоваться приложением. В банке подчеркнули, что стараются создавать максимально комфортные условия для клиентов, поэтому "вытеснять" в приложение тех, кто продолжает пользоваться банкоматом, не будут, комиссию за такие транзакции вводить не планируют.
В банке "Возрождение" переводы внутри банка бесплатны. Комиссия взимается при переводах в другие банки, при использовании наличных или банковских карт сторонних банков. Введение комиссии за переводы через банкомат, по мнению банка, нецелесообразно, поскольку клиенты, как правило, делают переводы через банкоматы в случаях, когда у них нет возможности использовать мобильный банк, например, в отсутствие смартфона.
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РоссияСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБЭкономика
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