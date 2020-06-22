В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось до 49

"По тяжелым пациентам на сегодняшний день мы имеем 149 человек на поддержке кислорода и 49 пациентов на искусственной вентиляции легких, из них 24 на инвазивной. Следует отметить, что здесь тоже мы имеем положительный сдвиг, мы видим уменьшение числа пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.