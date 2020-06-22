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В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось до 49
Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые находятся на искусственной вентиляции легких, снизилось до 49, сообщил первый... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:30
2020-06-22T17:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число пациентов с коронавирусной инфекцией
в Саратовской области
, которые находятся на искусственной вентиляции легких, снизилось до 49, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5562 случая заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2640. К 18 июня на аппаратах ИВЛ находились 56 пациентов.
"По тяжелым пациентам на сегодняшний день мы имеем 149 человек на поддержке кислорода и 49 пациентов на искусственной вентиляции легких, из них 24 на инвазивной. Следует отметить, что здесь тоже мы имеем положительный сдвиг, мы видим уменьшение числа пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что в настоящее время 1175 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них у 1035 диагностирована пневмония. Шувалов добавил, что еще 1406 пациентов проходят лечение от коронавируса амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.