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Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши
Очевидцы аварии, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель, рассказали РБК детали произошедшего. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:36
анастасия тропицель
индонезия
происшествия
в мире
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https://ria.ru/20200621/1573266386.html
И зачем эта новость в главном? Я до сего дня и знать не знал про неё.
37
Это же здорово! Никого не убила! И сама прожила яркую жизнь! Правда короткую...
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индонезия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:97:596:432_1400x0_80_0_0_f7d2fd31f8bee5024338106ecae1d00b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия тропицель, индонезия, происшествия, в мире

Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши

17:28 22.06.2020 (обновлено: 17:36 22.06.2020)
47287
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Очевидцы аварии, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель, рассказали РБК детали произошедшего.
Проживающий на Бали россиянин Артем спустя несколько минут после ДТП увидел на скоростном шоссе поврежденный мотоцикл.
"Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре", — вспомнил он.
По словам девушки с Украины, которая проезжала мимо, после столкновения Тропицель лежала на асфальте без признаков жизни.
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
21 июня, 17:55
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
"Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах пятидесяти от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит", — сказала она.
Еще одна свидетельница аварии также отметила, что на месте ДТП находились еще два человека, они не пострадали.
Анастасия Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. Накануне в социальных сетях появилась информация, что во время поездки на мотоцикле девушка потеряла управление и врезалась в бордюр. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. В российском посольстве в Индонезии эту информацию подтвердили.
362014145760
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Анастасия ТропицельИндонезияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
И зачем эта новость в главном? Я до сего дня и знать не знал про неё.
22 июня, 20:10
Александр Ж
3310003
Это же здорово! Никого не убила! И сама прожила яркую жизнь! Правда короткую...
22 июня, 18:08
llaskab2
1821313
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