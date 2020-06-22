Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши

Проживающий на Бали россиянин Артем спустя несколько минут после ДТП увидел на скоростном шоссе поврежденный мотоцикл.

"Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре", — вспомнил он.

"Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах пятидесяти от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит", — сказала она.