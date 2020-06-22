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В Москве и регионах РФ в День памяти и скорби заложили сад памяти
22 июня, в День памяти и скорби, в России прошла международная акция "Сад памяти". Центральное мероприятие состоялось в Москве, на Поклонной горе. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, виктория абрамченко, василий лановой, москва

В Москве и регионах РФ в День памяти и скорби заложили сад памяти

17:28 22.06.2020 (обновлено: 18:27 22.06.2020)
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© Алексей КалиновскийАкция "Сад памяти" в Москве
Акция Сад памяти в Москве
© Алексей Калиновский
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. 22 июня, в День памяти и скорби, в России прошла международная акция "Сад памяти". Центральное мероприятие состоялось в Москве, на Поклонной горе.
"Объединившись всей страной и выйдя за границы 50 стран, мы почти достигли нашей цели – посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. И это неудивительно, ведь война не обошла стороной ни одну семью. У каждого из нас есть свои герои", – сказала в ходе акции заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
© Алексей Калиновский Акция "Сад памяти" в Москве
Акция Сад памяти в Москве
© Алексей Калиновский
Акция "Сад памяти" в Москве
Также она отметила, что в ближайшее время в рамках акции будет посажено 27 миллионов деревьев, в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.
"До 27 миллионов нам не хватило всего около миллиона. Однако сейчас к акции активно подключается Крайний Север. Сегодня, 22 июня, с нами сажает Мурманск, Южно-Сахалинск и другие города. И уверены, что отметку в 27 миллионов деревьев мы преодолеем в ближайшее время", – уточнила Абрамченко.
© Алексей Калиновский Народный артист СССР Василий Лановой на акции "Сад памяти"
Народный артист СССР Василий Лановой на акции Сад памяти
© Алексей Калиновский
Народный артист СССР Василий Лановой на акции "Сад памяти"
Международная акция "Сад памяти" стартовала 18 марта и объединила сотни тысяч человек. Деревья сажали в лесничествах, у себя на участках. Там, где их невозможно сажать в силу климатических условий – рисовали, чтобы высадить живое дерево с наступлением тепла. В связи с коронавирусом акцию поддерживали и в "домашнем" формате. Почти 18 тысяч семей посадили 124 тысячи деревьев в рамках акции у дома или на даче.
Деревья в память о прославленных родственниках на Поклонной горе посадили и потомки полководцев: Ивана Степановича Конева, Ивана Христофоровича Баграмяна, Леонида Александровича Говорова.
"Я хотел бы выразить глубокое уважение и благодарность каждому, кто принял участие в акции. Я испытываю гордость за то, что мы сделали вместе с вами. Мы не просто посадили деревья – мы увековечиваем подвиг каждого героя, каждого родного человека, каждого неизвестного солдата, погибшего в годы войны!" – отметил в ходе акции народный артист СССР Василий Лановой.
Всего, по данным организаторов, по состоянию на 22 июня высажено уже 26 030 022 дерева. Сады памяти появились в 83 субъектах РФ и 50 странах. Между тем акция продолжается. В июле к ней обещают присоединиться Чукотский автономный округ и Камчатский край.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВиктория АбрамченкоВасилий ЛановойМосква
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