В Москве и регионах РФ в День памяти и скорби заложили сад памяти

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. 22 июня, в День памяти и скорби, в России прошла международная акция "Сад памяти". Центральное мероприятие состоялось в Москве, на Поклонной горе.

"Объединившись всей страной и выйдя за границы 50 стран, мы почти достигли нашей цели – посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. И это неудивительно, ведь война не обошла стороной ни одну семью. У каждого из нас есть свои герои", – сказала в ходе акции заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

© Алексей Калиновский Акция "Сад памяти" в Москве © Алексей Калиновский Акция "Сад памяти" в Москве

Также она отметила, что в ближайшее время в рамках акции будет посажено 27 миллионов деревьев, в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

"До 27 миллионов нам не хватило всего около миллиона. Однако сейчас к акции активно подключается Крайний Север. Сегодня, 22 июня, с нами сажает Мурманск, Южно-Сахалинск и другие города. И уверены, что отметку в 27 миллионов деревьев мы преодолеем в ближайшее время", – уточнила Абрамченко.

© Алексей Калиновский Народный артист СССР Василий Лановой на акции "Сад памяти" © Алексей Калиновский Народный артист СССР Василий Лановой на акции "Сад памяти"

Международная акция "Сад памяти" стартовала 18 марта и объединила сотни тысяч человек. Деревья сажали в лесничествах, у себя на участках. Там, где их невозможно сажать в силу климатических условий – рисовали, чтобы высадить живое дерево с наступлением тепла. В связи с коронавирусом акцию поддерживали и в "домашнем" формате. Почти 18 тысяч семей посадили 124 тысячи деревьев в рамках акции у дома или на даче.

Деревья в память о прославленных родственниках на Поклонной горе посадили и потомки полководцев: Ивана Степановича Конева, Ивана Христофоровича Баграмяна, Леонида Александровича Говорова.

"Я хотел бы выразить глубокое уважение и благодарность каждому, кто принял участие в акции. Я испытываю гордость за то, что мы сделали вместе с вами. Мы не просто посадили деревья – мы увековечиваем подвиг каждого героя, каждого родного человека, каждого неизвестного солдата, погибшего в годы войны!" – отметил в ходе акции народный артист СССР Василий Лановой.