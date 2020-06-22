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Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве
Ожидается, что от германской стороны участие в параде Победы 24 июня в Москве примет посол ФРГ в России, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:32
геза андреас фон гайр
россия
парад победы
москва
германия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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геза андреас фон гайр, россия, парад победы, москва, германия, в мире

Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве

17:27 22.06.2020 (обновлено: 17:32 22.06.2020)
309
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ожидается, что от германской стороны участие в параде Победы 24 июня в Москве примет посол ФРГ в России, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Ожидается, что посол (Геза Андреас) фон Гайр примет участие в параде", - сообщили в посольстве.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Пьер Леви
Вчера, 16:4775 лет Великой Победы
Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви
1610004
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Геза Андреас фон ГайрРоссияПарад ПобедыМоскваГерманияВ мире
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