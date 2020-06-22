https://ria.ru/20200622/1573319043.html
Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве
Ожидается, что от германской стороны участие в параде Победы 24 июня в Москве примет посол ФРГ в России, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:27
2020-06-22T17:32
геза андреас фон гайр
россия
парад победы
москва
германия
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573316452.html
россия
москва
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геза андреас фон гайр, россия, парад победы, москва, германия, в мире