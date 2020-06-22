Зюганов назвал пакт Молотова-Риббентропа гениальным решением

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал соглашение 1939 года о ненападении между СССР и Германией гениальным решением своего времени, которое позволило выиграть время и подготовить лучшую технику и командиров.
"Я помню эту жуткую страницу, пытались пакт Молотова-Риббентропа интерпретировать. Что там интерпретировать? Это было гениальное решение", - заявил Зюганов журналистам.
Он отметил, что лидер СССР Иосиф Сталин накануне начала военных действий обращался к другим европейским странам с предложением создать союз и не допустить кровопролития.
"В этом отношении мы вынуждены были принимать этот пакт, но мы за два года сумели на конвейер поставить лучшую технику и подготовить храбрых командиров", - добавил Зюганов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину.
Президент РФ Владимир Путин в своей статье о Второй мировой отмечает, что заявления, будто пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливы, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. Он также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. По его словам, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет.