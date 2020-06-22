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75 лет Великой Победы
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Зюганов назвал пакт Молотова-Риббентропа гениальным решением
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал соглашение 1939 года о ненападении между СССР и Германией гениальным решением своего времени, которое позволило выиграть... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:39
75 лет великой победы
алексей журавлев
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
вячеслав володин
геннадий зюганов
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алексей журавлев , вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, германия, ссср, в мире

Зюганов назвал пакт Молотова-Риббентропа гениальным решением

17:25 22.06.2020 (обновлено: 18:39 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал соглашение 1939 года о ненападении между СССР и Германией гениальным решением своего времени, которое позволило выиграть время и подготовить лучшую технику и командиров.
"Я помню эту жуткую страницу, пытались пакт Молотова-Риббентропа интерпретировать. Что там интерпретировать? Это было гениальное решение", - заявил Зюганов журналистам.
Он отметил, что лидер СССР Иосиф Сталин накануне начала военных действий обращался к другим европейским странам с предложением создать союз и не допустить кровопролития.
"В этом отношении мы вынуждены были принимать этот пакт, но мы за два года сумели на конвейер поставить лучшую технику и подготовить храбрых командиров", - добавил Зюганов.
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
1 июня, 15:37
В Совфеде назвали пакт Молотова-Риббентропа вынужденным шагом для СССР
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину.
Президент РФ Владимир Путин в своей статье о Второй мировой отмечает, что заявления, будто пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливы, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. Он также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. По его словам, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет.
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75 лет Великой ПобедыАлексей ЖуравлевВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановГерманияСССРВ мире
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