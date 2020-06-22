Зюганов назвал пакт Молотова-Риббентропа гениальным решением

"Я помню эту жуткую страницу, пытались пакт Молотова-Риббентропа интерпретировать. Что там интерпретировать? Это было гениальное решение", - заявил Зюганов журналистам.

"В этом отношении мы вынуждены были принимать этот пакт, но мы за два года сумели на конвейер поставить лучшую технику и подготовить храбрых командиров", - добавил Зюганов.