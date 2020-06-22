В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 14 363

КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 163, до 14363, всего умерли 480 человек, сообщил в понедельник на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14,2 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 43 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 163 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 14363. Всего 8019 человек были вылечены, а 480 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.
В Молдавии до 30 июня действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.