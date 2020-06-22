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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Хранители ключа шифрования электронного голосования получили свои части
Пять хранителей ключа шифрования электронного голосования по поправкам в конституцию получили свои части, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:23
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
григорий мельконьянц
технологии
общество
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РИА Новости
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илья массух, григорий мельконьянц, технологии, общество

Хранители ключа шифрования электронного голосования получили свои части

17:23 22.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭлектронное голосование
Электронное голосование
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пять хранителей ключа шифрования электронного голосования по поправкам в конституцию получили свои части, передаёт корреспондент РИА Новости.
Хранителями ключа стали руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и председатель ТИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Константин Павлов.
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"Каждый голос человека зашифровывается с помощью специального ключа шифрования. Сейчас будет сформирован этот ключ, который будет отправлен в систему электронного голосования, и когда будет проходить голосование, с 25 по 30 июня, на компьютере пользователя с помощью этого ключа будет формироваться зашифрованная транзакция, в которую включен выбор человека на бюллетене. Чтобы соблюсти полную тайну и анонимность, формируется ключ расшифрования, который разделили на 5 частей между пять его хранителями, которые будут находиться у них до окончания голосования", - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
По его словам, после сбора ключа расшифрования будет известно, как распределились голоса. Хранители частей ключа подписали протоколы, что они приняли их. Ключи представляют собой флеш-носители с информацией.
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"Только после 8 часов вечера 1 июля, когда мы здесь все встретимся, все пять ключей будут составлены в один, он будет загружен в систему. После чего начнется расшифровка всех голосов", - добавил Костырко.
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухГригорий МельконьянцТехнологииОбщество
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