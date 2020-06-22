Хранители ключа шифрования электронного голосования получили свои части

"Каждый голос человека зашифровывается с помощью специального ключа шифрования. Сейчас будет сформирован этот ключ, который будет отправлен в систему электронного голосования, и когда будет проходить голосование, с 25 по 30 июня, на компьютере пользователя с помощью этого ключа будет формироваться зашифрованная транзакция, в которую включен выбор человека на бюллетене. Чтобы соблюсти полную тайну и анонимность, формируется ключ расшифрования, который разделили на 5 частей между пять его хранителями, которые будут находиться у них до окончания голосования", - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.