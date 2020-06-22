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Защита обжалует приговор фигурантам петербургского дела "Сети"*
Адвокаты подсудимых по петербургскому делу "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых суд сегодня приговорил к 7 и 5,5 годам лишения свободы, обжалуют РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:18
ольга кривонос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
пензенская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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ольга кривонос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, пензенская область, санкт-петербург, происшествия

Защита обжалует приговор фигурантам петербургского дела "Сети"*

17:18 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВиктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Адвокаты подсудимых по петербургскому делу "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых суд сегодня приговорил к 7 и 5,5 годам лишения свободы, обжалуют приговор.
"Будем обжаловать приговор в связи с тем, что при вынесении решения о сроке наказания не была применена норма права, касающаяся смягчающих обстоятельств. Будем добиваться смягчения приговора", - сообщила корреспонденту РИА Новости адвокат Бояршинова Ольга Кривонос.
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
1 июня, 17:21
Суд вызвал сотрудников ФСБ на допрос по петербургскому делу "Сети"*
Защитник Виктора Филинкова адвокат Виталий Черкасов также подтвердил намерение обжаловать приговор, не уточнив подробности.
Ранее сообщалось, что приговором Второго западного окружного военного суда Виктору Филинкову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"*, Юлию Бояршинову - 5,5 лет лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"* и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Во время судебного следствия сообщилось, что Бояршинов признает вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с участниками организации из Пензы летом 2016 года. Они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и применения насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
6 марта, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
11 марта, 00:59
Мать Левченко допускает, что фигурантам дела "Сети"* увеличат сроки
7010618
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Ольга КривоносФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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