Защита обжалует приговор фигурантам петербургского дела "Сети"*

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Адвокаты подсудимых по петербургскому делу "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых суд сегодня приговорил к 7 и 5,5 годам лишения свободы, обжалуют приговор.

"Будем обжаловать приговор в связи с тем, что при вынесении решения о сроке наказания не была применена норма права, касающаяся смягчающих обстоятельств. Будем добиваться смягчения приговора", - сообщила корреспонденту РИА Новости адвокат Бояршинова Ольга Кривонос

Защитник Виктора Филинкова адвокат Виталий Черкасов также подтвердил намерение обжаловать приговор, не уточнив подробности.

Ранее сообщалось, что приговором Второго западного окружного военного суда Виктору Филинкову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"*, Юлию Бояршинову - 5,5 лет лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"* и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Во время судебного следствия сообщилось, что Бояршинов признает вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с участниками организации из Пензы летом 2016 года. Они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и применения насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ , допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.

ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.