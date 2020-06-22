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СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку
Союз журналистов России отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мишустин
союз журналистов россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_693a9eb38a87024b22d9578f73f3d6ca.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку

17:17 22.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Союз журналистов России отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Соловьев сообщил, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей обратится к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности - ОКВЭДа.
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"Мы сегодня отправили в министерство цифрового развития список из наименований 660 средств массовой информации, мы их собирали целую неделю. Все наши региональные отделения работали, нам коллеги присылали, мы это все обобщили в большую таблицу, которую разработали совместно с НАТ, и сегодня отправили в министерство", - рассказал Соловьев.
НАТ, в свою очередь, на официальной странице в Facebook сообщила, что сегодня передала в Минкомсвязь список телерадиокомпаний, не получивших поддержку после включения СМИ в реестр пострадавших отраслей.
"Всего в таблице 152 юридических лица, учредителя СМИ, с указанием причин отказа или возможности в получении поддержки", - говорится в сообщении НАТ.
Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.
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