СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку

"Мы сегодня отправили в министерство цифрового развития список из наименований 660 средств массовой информации, мы их собирали целую неделю. Все наши региональные отделения работали, нам коллеги присылали, мы это все обобщили в большую таблицу, которую разработали совместно с НАТ, и сегодня отправили в министерство", - рассказал Соловьев.