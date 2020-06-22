В Москве из-за парада Победы изменится движение по нескольким улицам

"Из-за проведения парада Победы восемь улиц временно станут двусторонними. 24 июня с 00.01 до 23.59 на восьми улицах в центре города изменится схема движения. Двусторонними станут следующие участки: 3-я улица Ямского Поля от дома 26А до пересечения с улицей Правды, Дегтярный переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки, улица Малая Бронная от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы, Спиридоньевский переулок от дома 9с1 до Малой Бронной улицы, Никитский переулок от Тверской улицы до Большой Никитской, улица Петровка от Рахмановского переулка до Страстного бульвара, Рахмановский переулок от улицы Петровка до Неглинной, Старопименовский переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки", - говорится в сообщении.