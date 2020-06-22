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В Москве из-за парада Победы изменится движение по нескольким улицам
Движение по нескольким улицам в центре Москвы изменится из-за парада Победы в среду, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:16
парад победы
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общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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парад победы, москва, общество

В Москве из-за парада Победы изменится движение по нескольким улицам

17:16 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Движение по нескольким улицам в центре Москвы изменится из-за парада Победы в среду, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения.
"Из-за проведения парада Победы восемь улиц временно станут двусторонними. 24 июня с 00.01 до 23.59 на восьми улицах в центре города изменится схема движения. Двусторонними станут следующие участки: 3-я улица Ямского Поля от дома 26А до пересечения с улицей Правды, Дегтярный переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки, улица Малая Бронная от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы, Спиридоньевский переулок от дома 9с1 до Малой Бронной улицы, Никитский переулок от Тверской улицы до Большой Никитской, улица Петровка от Рахмановского переулка до Страстного бульвара, Рахмановский переулок от улицы Петровка до Неглинной, Старопименовский переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех этих улицах будут временно ликвидированы парковки.
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