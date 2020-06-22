Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах с порношоу

"Участковые уполномоченные отдела полиции №7 вышли на адрес, но не смогли попасть в квартиру (одна из девяти квартир, о которых шла речь - ред.), поскольку в ней никто не проживает. Соседи, которых опросили полицейские, претензий к жителям квартиры не имеют, шумов не слышали. Собственница помещения вызвана в ОВД для дачи объяснений, пока женщина находится за пределами города", - сказали в пресс-службе полиции.