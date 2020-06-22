Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах с порношоу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах, в которых устраивали порношоу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления МВД по городу.
Ранее местный портал 66.ru сообщил о девяти квартирах, в которых устраивали порношоу на протяжении трех лет. В арендованных помещениях были установлены камеры, а жильцов обязали круглосуточно ходить голыми и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом. Происходящее транслировалось на крупнейший в мире сайт для вуайеристов.
"Участковые уполномоченные отдела полиции №7 вышли на адрес, но не смогли попасть в квартиру (одна из девяти квартир, о которых шла речь - ред.), поскольку в ней никто не проживает. Соседи, которых опросили полицейские, претензий к жителям квартиры не имеют, шумов не слышали. Собственница помещения вызвана в ОВД для дачи объяснений, пока женщина находится за пределами города", - сказали в пресс-службе полиции.