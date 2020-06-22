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Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах с порношоу
Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах, в которых устраивали порношоу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления МВД по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:14
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия

Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах с порношоу

17:14 22.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах, в которых устраивали порношоу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления МВД по городу.
Ранее местный портал 66.ru сообщил о девяти квартирах, в которых устраивали порношоу на протяжении трех лет. В арендованных помещениях были установлены камеры, а жильцов обязали круглосуточно ходить голыми и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом. Происходящее транслировалось на крупнейший в мире сайт для вуайеристов.
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"Участковые уполномоченные отдела полиции №7 вышли на адрес, но не смогли попасть в квартиру (одна из девяти квартир, о которых шла речь - ред.), поскольку в ней никто не проживает. Соседи, которых опросили полицейские, претензий к жителям квартиры не имеют, шумов не слышали. Собственница помещения вызвана в ОВД для дачи объяснений, пока женщина находится за пределами города", - сказали в пресс-службе полиции.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЕкатеринбургПроисшествия
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