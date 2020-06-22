Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Коронавирус нового типа при попадании в речную воду может выживать до 25 дней, следует из препринта исследования, опубликованного на медицинском портале medRxiv

К данному выводу пришли польские и британские ученые. Они оценили продолжительность жизни вируса в водоемах при условии попадания в них сточных вод, а также риск инфицирования в случае контакта с зараженной водной системой.

Как отмечается, сточные воды могут напрямую попадать в водную систему ввиду крупных утечек, сбоев или полного отсутствия средств обработки стоков. Крупные утечки во время пандемии коронавируса случились, в частности, в США (в штатах Джорджия , Флорида и Нью-Йорк ), а также в Испании (в автономном сообществе Андалусия).

"Природные водные системы могут служить каналом передачи SARS-CoV-2 … Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней", - говорится в исследовании.

По оценкам ученых, для заражения COVID-19 в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды. Наиболее высокая угроза заражения была обнаружена в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением попадающих в водоемы сточных вод.

Норвегии и Венесуэле. В данную категорию попали, в частности, Испания, Великобритания Марокко . При контакте с загрязненным водоемом в этих странах человек в течение суток после утечки сточных вод может получить более 468 вирусных частиц, что ведет к высокому риску заражения. Сравнительно небольшая угроза заражения выявлена, в частности, в Канаде

Отмечается также роль температуры воды. Так, концентрация вирусных частиц на протяжении долгого времени остается наиболее высокой в холодной воде.

"Проведенный анализ предполагает, что контакты с реками и прибрежными водами после утечки сточных вод должны быть минимизированы с целью снизить риск заражения", - говорится в исследовании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.