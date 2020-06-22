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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573318023.html
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде
Коронавирус нового типа при попадании в речную воду может выживать до 25 дней, следует из препринта исследования, опубликованного на медицинском портале... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, открытия - риа наука, воз, венесуэла, норвегия, сша

Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде

17:11 22.06.2020
4709
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Коронавирус нового типа при попадании в речную воду может выживать до 25 дней, следует из препринта исследования, опубликованного на медицинском портале medRxiv.
К данному выводу пришли польские и британские ученые. Они оценили продолжительность жизни вируса в водоемах при условии попадания в них сточных вод, а также риск инфицирования в случае контакта с зараженной водной системой.
Как отмечается, сточные воды могут напрямую попадать в водную систему ввиду крупных утечек, сбоев или полного отсутствия средств обработки стоков. Крупные утечки во время пандемии коронавируса случились, в частности, в США (в штатах Джорджия, Флорида и Нью-Йорк), а также в Испании (в автономном сообществе Андалусия).
"Природные водные системы могут служить каналом передачи SARS-CoV-2 … Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней", - говорится в исследовании.
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По оценкам ученых, для заражения COVID-19 в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды. Наиболее высокая угроза заражения была обнаружена в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением попадающих в водоемы сточных вод.
В данную категорию попали, в частности, Испания, Великобритания и Марокко. При контакте с загрязненным водоемом в этих странах человек в течение суток после утечки сточных вод может получить более 468 вирусных частиц, что ведет к высокому риску заражения. Сравнительно небольшая угроза заражения выявлена, в частности, в Канаде, Норвегии и Венесуэле.
Отмечается также роль температуры воды. Так, концентрация вирусных частиц на протяжении долгого времени остается наиболее высокой в холодной воде.
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"Проведенный анализ предполагает, что контакты с реками и прибрежными водами после утечки сточных вод должны быть минимизированы с целью снизить риск заражения", - говорится в исследовании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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