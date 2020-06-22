Эр-Рияд поддержал ливийское урегулирование без вмешательства извне

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии Абдель Хади Ибрагим аль-Хувейдж обсудил с министром иностранных дел королевства Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом последние события на ливийской сцене, во время разговора саудовский министр подчеркнул заинтересованность королевства в обеспечении безопасности, стабильности и единства Ливии и поддержке всех мирных усилий по урегулированию ливийского кризиса в соответствии с Каирской декларацией и результатами Берлинской конференции, чтобы они были далеки от иностранного вмешательства", - говорится в заявлении, распространенном в ливийских СМИ МИД временного правительства Ливии.