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Эр-Рияд поддержал ливийское урегулирование без вмешательства извне
Эр-Рияд поддерживает мирное урегулирование в Ливии без иностранного вмешательства, сообщил в понедельник министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:09
акиля салех
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
саудовская аравия
ливия
египет
в мире
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акиля салех, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, саудовская аравия, ливия, египет, в мире

Эр-Рияд поддержал ливийское урегулирование без вмешательства извне

17:09 22.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Эр-Рияд поддерживает мирное урегулирование в Ливии без иностранного вмешательства, сообщил в понедельник министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре с главой МИД временного правительства востока Ливии, заседающего в Бенгази и сотрудничающего с Ливийской национально армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
"Министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии Абдель Хади Ибрагим аль-Хувейдж обсудил с министром иностранных дел королевства Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом последние события на ливийской сцене, во время разговора саудовский министр подчеркнул заинтересованность королевства в обеспечении безопасности, стабильности и единства Ливии и поддержке всех мирных усилий по урегулированию ливийского кризиса в соответствии с Каирской декларацией и результатами Берлинской конференции, чтобы они были далеки от иностранного вмешательства", - говорится в заявлении, распространенном в ливийских СМИ МИД временного правительства Ливии.
Военные в Ливии
Вчера, 07:41
Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии
Президент Египта, который оказывает политическую поддержку Хафтару, Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра. ЛНА Хафтара поприветствовала озвученные ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Политическую поддержку Хафтару оказывает Египет. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
21 июня, 17:32
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
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Акиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиСаудовская АравияЛивияЕгипетВ мире
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