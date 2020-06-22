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В ДНР сообщили о сокращении подачи воды в ряд городов
Подача воды в ряд населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики сокращена из-за повреждения в результате обстрелов объектов канала... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:09
ситуация в днр и лнр
сергей наумец
углегорск
оон
енакиево
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, сергей наумец, углегорск, оон, енакиево

В ДНР сообщили о сокращении подачи воды в ряд городов

17:09 22.06.2020
553
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Подача воды в ряд населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики сокращена из-за повреждения в результате обстрелов объектов канала "Северский Донец-Донбасс", сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.
Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в результате обстрела нарушено электроснабжение насосной станции третьего подъема канала "Северский Донец-Донбасс".
"В результате повреждения под Горловкой двух магистральных водоводов канала "Северский Донец – Донбасс", а также линии электропередачи, обеспечивающих электроснабжение насосной станции третьего подъема, произошло сокращение подачи воды по каналу Северский Донец-Донбасс, что, в свою очередь, повлекло сокращение водоснабжения целого ряда населенных пунктов в ДНР", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Наумец отметил, что подача воды в Донецк сокращена на 20%, в Шахтерск, Торез, Енакиево, Кировское, Дебальцево, Углегорск, Ждановку – до трети. "Работа фильтровальных станций максимально переведена на работу резервных водохранилищ", - сообщил он.
Украинский военный
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Министр добавил, что поврежденные обстрелом объекты находятся в нейтральной зоне, приступить к их восстановлению можно будет после получения гарантий безопасности.
"Северский Донец-Донбасс" – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей НаумецУглегорскООНЕнакиево
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