В ДНР сообщили о сокращении подачи воды в ряд городов

"В результате повреждения под Горловкой двух магистральных водоводов канала "Северский Донец – Донбасс", а также линии электропередачи, обеспечивающих электроснабжение насосной станции третьего подъема, произошло сокращение подачи воды по каналу Северский Донец-Донбасс, что, в свою очередь, повлекло сокращение водоснабжения целого ряда населенных пунктов в ДНР", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.