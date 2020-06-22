https://ria.ru/20200622/1573317816.html
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Группа крови — не единственный фактор, который влияет на тяжесть течения COVID-19, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" иммунолог Григорий Ефимов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:08
2020-06-22T17:28
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, общество, в мире
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Группа крови — не единственный фактор, который влияет на тяжесть течения COVID-19
, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва
" иммунолог Григорий Ефимов.
Ранее китайские, американские и иранские ученые пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть легче COVID-19 переносят больные с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к инфекции ученые назвали людей с первой группой.
По мнению Ефимова, это исследование представляет исключительно научный интерес, медицинского применения у него нет.
"В предыдущей вспышке коронавирусной инфекции в 2003 году тоже было такое наблюдение, что люди с первой группой крови оказываются менее восприимчивыми к этому заболеванию. Чем это объясняется, пока говорить рано. Есть некие гипотезы о том, что это могут быть антитела, которые циркулируют в крови, которые каким-то образом могут их защищать", — сказал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, свыше 465 тысяч скончались. В России выявили 592 тысячи случаев заболевания COVID-19, 8206 человек умерли, более 344 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.