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Распространение нового коронавируса
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Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Группа крови — не единственный фактор, который влияет на тяжесть течения COVID-19, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" иммунолог Григорий Ефимов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:28
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, россия, общество, в мире

Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови

17:08 22.06.2020 (обновлено: 17:28 22.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Группа крови — не единственный фактор, который влияет на тяжесть течения COVID-19, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" иммунолог Григорий Ефимов.
Ранее китайские, американские и иранские ученые пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть легче COVID-19 переносят больные с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к инфекции ученые назвали людей с первой группой.
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По мнению Ефимова, это исследование представляет исключительно научный интерес, медицинского применения у него нет.
"В предыдущей вспышке коронавирусной инфекции в 2003 году тоже было такое наблюдение, что люди с первой группой крови оказываются менее восприимчивыми к этому заболеванию. Чем это объясняется, пока говорить рано. Есть некие гипотезы о том, что это могут быть антитела, которые циркулируют в крови, которые каким-то образом могут их защищать", — сказал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, свыше 465 тысяч скончались. В России выявили 592 тысячи случаев заболевания COVID-19, 8206 человек умерли, более 344 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбществоВ мире
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