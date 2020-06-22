Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573317764.html
Голикова заявила, что коронавирус сплотил правительство Мишустина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что проблемы в системе управления связаны с перестройкой системы вслед за сменой руководителей, правительство Михаила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мишустин
татьяна голикова
правительство рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778421_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_a38327139afd11f3270169abac75aadc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573115884.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778421_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_a38327139afd11f3270169abac75aadc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778421_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_446570a3c67da8918dc9fa883390c5f1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778421_560:297:1560:1297_1400x0_80_0_0_3d504f613ae1dc4c8fce8ffafc4df7c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, татьяна голикова, правительство рф, политика

Голикова заявила, что коронавирус сплотил правительство Мишустина

17:07 22.06.2020
253
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что проблемы в системе управления связаны с перестройкой системы вслед за сменой руководителей, правительство Михаила Мишустина стало преемником по реализации национальных целей и проектов, а коронавирус способствовал его консолидации.
"Факты такие есть. На мой взгляд, отсутствие преемственности в принятии решений или в исполнении решений, которые были приняты одним руководителем, а пришедший на его смену другой стал мыслить по-другому, и кстати говоря, во многом в этом реальные проблемы", - сказала Голикова в интервью "Первому каналу".
По ее словам, система начинает перестраиваться по новой перед другими задачами и из-за этого теряется то положительное, что было накоплено. Голикова отметила, что радуется тому, что правительство Михаила Мишустина не успело этого сделать.
"Мы стали преемниками в хорошем смысле реализации тех национальных целей и национальных проектов и других задач, которые поставлены были президентом. Мы вошли в пандемию и восприняли это вот как наши новые задачи, наши новые вызовы, которые надо реализовывать с максимальной эффективностью. Вот так я оцениваю команду", - отметила вице-премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
18 июня, 12:32
Мишустин оценил эффект от поэтапного снятия ограничений
Голикова согласилась с тем, что коронавирус поспособствовал консолидации правительства. "С одной стороны, можно этому не поверить, потому что мы разобщены и находимся все время на ВКС-е (видеоконференцсвязь - ред), с другой стороны, решения, которые мы принимали, принимали быстро, иногда за секунды... Оно, конечно, нас очень сильно мобилизовало", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
56111242
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинТатьяна ГоликоваПравительство РФПолитика
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии. 2 августа 2019
Депутат оценил статью Путина о Второй мировой войне
Радиолокациооная станция
В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Конституция РФ
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Пленарное заседание Госдумы РФ
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Заседание Госдумы РФ
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Здание Государственной Думы РФ
Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова прокомментировала сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
Власти и жители ЛНР возложили цветы к монументу жертвам ВОВ
Саратов
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 722
Коронавирус
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
Клишас объяснил поправку о сроках президента
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о постоянной сменяемости власти
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
В ДНР сообщили о сокращении подачи воды в ряд городов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния