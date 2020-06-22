https://ria.ru/20200622/1573317764.html
Голикова заявила, что коронавирус сплотил правительство Мишустина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что проблемы в системе управления связаны с перестройкой системы вслед за сменой руководителей, правительство Михаила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:07
2020-06-22T17:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
считает, что проблемы в системе управления связаны с перестройкой системы вслед за сменой руководителей, правительство Михаила Мишустина
стало преемником по реализации национальных целей и проектов, а коронавирус
способствовал его консолидации.
"Факты такие есть. На мой взгляд, отсутствие преемственности в принятии решений или в исполнении решений, которые были приняты одним руководителем, а пришедший на его смену другой стал мыслить по-другому, и кстати говоря, во многом в этом реальные проблемы", - сказала Голикова в интервью "Первому каналу".
По ее словам, система начинает перестраиваться по новой перед другими задачами и из-за этого теряется то положительное, что было накоплено. Голикова отметила, что радуется тому, что правительство Михаила Мишустина не успело этого сделать.
"Мы стали преемниками в хорошем смысле реализации тех национальных целей и национальных проектов и других задач, которые поставлены были президентом. Мы вошли в пандемию и восприняли это вот как наши новые задачи, наши новые вызовы, которые надо реализовывать с максимальной эффективностью. Вот так я оцениваю команду", - отметила вице-премьер.
Голикова согласилась с тем, что коронавирус поспособствовал консолидации правительства. "С одной стороны, можно этому не поверить, потому что мы разобщены и находимся все время на ВКС-е (видеоконференцсвязь - ред), с другой стороны, решения, которые мы принимали, принимали быстро, иногда за секунды... Оно, конечно, нас очень сильно мобилизовало", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.