Голикова заявила, что коронавирус сплотил правительство Мишустина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что проблемы в системе управления связаны с перестройкой системы вслед за сменой руководителей, правительство Михаила Мишустина стало преемником по реализации национальных целей и проектов, а коронавирус способствовал его консолидации.

"Факты такие есть. На мой взгляд, отсутствие преемственности в принятии решений или в исполнении решений, которые были приняты одним руководителем, а пришедший на его смену другой стал мыслить по-другому, и кстати говоря, во многом в этом реальные проблемы", - сказала Голикова в интервью "Первому каналу".

По ее словам, система начинает перестраиваться по новой перед другими задачами и из-за этого теряется то положительное, что было накоплено. Голикова отметила, что радуется тому, что правительство Михаила Мишустина не успело этого сделать.

"Мы стали преемниками в хорошем смысле реализации тех национальных целей и национальных проектов и других задач, которые поставлены были президентом. Мы вошли в пандемию и восприняли это вот как наши новые задачи, наши новые вызовы, которые надо реализовывать с максимальной эффективностью. Вот так я оцениваю команду", - отметила вице-премьер.

Голикова согласилась с тем, что коронавирус поспособствовал консолидации правительства. "С одной стороны, можно этому не поверить, потому что мы разобщены и находимся все время на ВКС-е (видеоконференцсвязь - ред), с другой стороны, решения, которые мы принимали, принимали быстро, иногда за секунды... Оно, конечно, нас очень сильно мобилизовало", - добавила она.