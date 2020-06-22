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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 722
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 722 человек, сообщил в понедельник первый замминистра... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:06
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353
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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 722

17:06 22.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 722 человек, сообщил в понедельник первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 17 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 706, из них 35 получили единовременные страховые выплаты из-за заражения инфекцией на работе.
"Всего заболевших медицинских работников у нас на сегодняшний день зарегистрирована цифра 722", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 5562 случая заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2640.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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