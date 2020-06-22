В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 722

По данным минздрава региона на 17 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 706, из них 35 получили единовременные страховые выплаты из-за заражения инфекцией на работе.

"Всего заболевших медицинских работников у нас на сегодняшний день зарегистрирована цифра 722", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.