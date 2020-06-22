Онлайн-конференция министра здравоохранения МО Светланы Стригунковой

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23 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию министра здравоохранения Московской области Светланы СТРИГУНКОВОЙ на тему: "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья".