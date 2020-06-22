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Онлайн-конференция министра здравоохранения МО Светланы Стригунковой
23 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию министра здравоохранения Московской области Светланы СТРИГУНКОВОЙ на тему: "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья".
2020-06-22T17:05
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1573317605.jpg?1592834751
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция министра здравоохранения МО Светланы Стригунковой

17:05 22.06.2020
18
23 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию министра здравоохранения Московской области Светланы СТРИГУНКОВОЙ на тему: "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья".
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