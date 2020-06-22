Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

"Московская полиция продолжает проводить проверку информации <…> о возможных попытках фальсификаций в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с sim-картами, местонахождение которых устанавливается", — говорится в релизе.