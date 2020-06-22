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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573317567.html
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573123505.html
Тут и думать не надо - все противники известны. Они же пойдут на все что бы сорвать голосование. А я, из принципа, приду и проголосую - "за"! Тужтесь дальше наймиты Запада.
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Ну вот и Правительство попалось.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

17:05 22.06.2020 (обновлено: 17:55 22.06.2020)
79863
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.

"Московская полиция продолжает проводить проверку информации <…> о возможных попытках фальсификаций в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с sim-картами, местонахождение которых устанавливается", — говорится в релизе.

Других деталей в сообщении нет.
На минувшей неделе в пресс-службе столичной полиции сообщили, что начали проверять публикации о создании поддельных аккаунтов для электронного голосования.
Голосование по поправкам состоится 1 июля. Ранее его назначили на 22 апреля, но перенесли из-за распространения COVID-19.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет по SMS.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Тут и думать не надо - все противники известны. Они же пойдут на все что бы сорвать голосование. А я, из принципа, приду и проголосую - "за"! Тужтесь дальше наймиты Запада.
22 июня, 18:26
Фома Фомич
11161110114
Ну вот и Правительство попалось.
22 июня, 18:46
Александр Евдокимов
781126159
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