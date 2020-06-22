Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
"Московская полиция продолжает проводить проверку информации <…> о возможных попытках фальсификаций в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с sim-картами, местонахождение которых устанавливается", — говорится в релизе.
Других деталей в сообщении нет.
На минувшей неделе в пресс-службе столичной полиции сообщили, что начали проверять публикации о создании поддельных аккаунтов для электронного голосования.
Голосование по поправкам состоится 1 июля. Ранее его назначили на 22 апреля, но перенесли из-за распространения COVID-19.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет по SMS.