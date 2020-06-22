Онлайн-конференция ОП МО о готовности к наблюдению за голосованием

- руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Татьяна ДМИТРИЕВА;- секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь КУДРЯВИН;- председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина ЮДЕНИЧ;- уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина СЕМЕНОВА;- председатель Общественной палаты Раменского городского округа Олег СТОГОВ;- руководитель Регионального исполнительного комитета Московского областного регионального отделения политической партии "Единая Россия" Денис ПЕРЕПЕЛИЦЫН;- координатор Московского областного отделения политической партии ЛДПР Кирилл ЖИГАРЕВ;- секретарь бюро регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Московской области Олег ВОЛКОВ.Речь пойдет о результатах подготовки общественных наблюдателей. Будут подведены итоги заявочной кампании, представлены данные об активности политических партий и общественных организаций в ходе направления наблюдателей и рассмотрены вопросы, связанные с частными обращениями.