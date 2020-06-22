Онлайн-конференция ОП МО о готовности к наблюдению за голосованием

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Участники:
- руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Татьяна ДМИТРИЕВА;
- секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь КУДРЯВИН;
- председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина ЮДЕНИЧ;
- уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина СЕМЕНОВА;
- председатель Общественной палаты Раменского городского округа Олег СТОГОВ;
- руководитель Регионального исполнительного комитета Московского областного регионального отделения политической партии "Единая Россия" Денис ПЕРЕПЕЛИЦЫН;
- координатор Московского областного отделения политической партии ЛДПР Кирилл ЖИГАРЕВ;
- секретарь бюро регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Московской области Олег ВОЛКОВ.
Речь пойдет о результатах подготовки общественных наблюдателей. Будут подведены итоги заявочной кампании, представлены данные об активности политических партий и общественных организаций в ходе направления наблюдателей и рассмотрены вопросы, связанные с частными обращениями.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Татьяна ДМИТРИЕВА;
- секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь КУДРЯВИН;
- председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина ЮДЕНИЧ;
- уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина СЕМЕНОВА;
- председатель Общественной палаты Раменского городского округа Олег СТОГОВ;
- руководитель Регионального исполнительного комитета Московского областного регионального отделения политической партии "Единая Россия" Денис ПЕРЕПЕЛИЦЫН;
- координатор Московского областного отделения политической партии ЛДПР Кирилл ЖИГАРЕВ;
- секретарь бюро регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Московской области Олег ВОЛКОВ.
Речь пойдет о результатах подготовки общественных наблюдателей. Будут подведены итоги заявочной кампании, представлены данные об активности политических партий и общественных организаций в ходе направления наблюдателей и рассмотрены вопросы, связанные с частными обращениями.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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