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Распространение нового коронавируса
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Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 15, общее число умерших достигло 42 647, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:59
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек

16:59 22.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 15, общее число умерших достигло 42 647, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 958, до 305 289. Оба суточных показателя – и смертности, и числа заболевших – самые низкие с момента начала карантина в марте, однако статистика за выходные всегда выглядит лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенное количество умерших и заболевших потом приплюсовывается к статистике за будние дни.
Днем ранее число умерших увеличилось на 43, заболевших - на 1221.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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