Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек

Количество выявленных заболевших увеличилось на 958, до 305 289. Оба суточных показателя – и смертности, и числа заболевших – самые низкие с момента начала карантина в марте, однако статистика за выходные всегда выглядит лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенное количество умерших и заболевших потом приплюсовывается к статистике за будние дни.