Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 15, общее число умерших достигло 42 647, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 958, до 305 289. Оба суточных показателя – и смертности, и числа заболевших – самые низкие с момента начала карантина в марте, однако статистика за выходные всегда выглядит лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенное количество умерших и заболевших потом приплюсовывается к статистике за будние дни.
Днем ранее число умерших увеличилось на 43, заболевших - на 1221.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.