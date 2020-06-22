Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573316969.html
Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета
Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета в течение нескольких дней, сообщило в понедельник иранское министерство... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:41
boeing 737-800
международные авиалинии украины
владимир зеленский
швеция
сша
украина
крушение украинского самолета в иране
франция
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/59/1563205910_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_a4ae0edddb99dc566e022c4e221e39d7.jpg
https://ria.ru/20200622/1573288979.html
https://ria.ru/20200416/1570134779.html
https://ria.ru/20200522/1571843189.html
швеция
сша
украина
франция
тегеран (город)
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/59/1563205910_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_a4ae0edddb99dc566e022c4e221e39d7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/59/1563205910_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_dd160fdef6393e1e49699243428d1f26.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156320/59/1563205910_129:0:1018:889_1400x0_80_0_0_258c67779767c244b6da382009f43c7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
boeing 737-800, международные авиалинии украины, владимир зеленский, швеция, сша, украина, крушение украинского самолета в иране, франция, тегеран (город), иран, в мире

Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета

16:56 22.06.2020 (обновлено: 17:41 22.06.2020)
323
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета в течение нескольких дней, сообщило в понедельник иранское министерство иностранных дел.
"Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора сообщил министру иностранных дел Канады, что наша страна отправит бортовой самописец с украинского самолета для считывания информации во Францию в течение нескольких дней", - говорится в релизе ведомства.
Владимир Зеленский
Вчера, 11:35
Зеленский пригрозил Ирану международным судом по сбитому Boeing
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил своему канадскому коллеге Франсуа-Филиппу Шампаню, что Тегеран уже прежде заявлял Киеву о готовности решить проблему компенсаций и юридические вопросы, связанные с авиакатастрофой, однако противоположная сторона так и не представила делегацию для проведения переговоров по этим вопросам.
В МИД Ирана также указали на коронавирус и последовавшую приостановку международного авиасообщения как на причину задержки расшифровки самописцев и принятия других мер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом Boeing.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800
16 апреля, 14:43
МИД пяти стран сделали заявление о расследовании крушения Boeing в Иране
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
22 мая, 14:44
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах
700002
Обсудить 0
Boeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияСШАУкраинаКрушение украинского самолета в ИранеФранцияТегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал Китай освободить обвиненных в шпионаже канадцев
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова прокомментировала сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Владислав Волошин
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию
Пьер Леви
Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за двое суток
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Эр-Рияд поддержал ливийское урегулирование без вмешательства извне
Коронавирус
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния