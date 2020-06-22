https://ria.ru/20200622/1573316969.html
Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета
Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета в течение нескольких дней, сообщило в понедельник иранское министерство... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:56
2020-06-22T17:41
boeing 737-800
международные авиалинии украины
владимир зеленский
швеция
сша
украина
крушение украинского самолета в иране
франция
тегеран (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
boeing 737-800, международные авиалинии украины, владимир зеленский, швеция, сша, украина, крушение украинского самолета в иране, франция, тегеран (город), иран, в мире
ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран
отправит во Францию
черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета в течение нескольких дней, сообщило в понедельник иранское министерство иностранных дел.
"Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора сообщил министру иностранных дел Канады, что наша страна отправит бортовой самописец с украинского самолета для считывания информации во Францию в течение нескольких дней", - говорится в релизе ведомства.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил своему канадскому коллеге Франсуа-Филиппу Шампаню, что Тегеран уже прежде заявлял Киеву о готовности решить проблему компенсаций и юридические вопросы, связанные с авиакатастрофой, однако противоположная сторона так и не представила делегацию для проведения переговоров по этим вопросам.
В МИД Ирана также указали на коронавирус и последовавшую приостановку международного авиасообщения как на причину задержки расшифровки самописцев и принятия других мер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом Boeing.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины
" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины
, Канады, Великобритании
, Германии, Швеции
и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.