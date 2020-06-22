В Липецкой области начали подготовку к приему нового урожая

ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Липецкая область в преддверии уборочной страды начала подготовку к приему нового урожая, которая должна быть завершена к 10 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, все резервные площади на складах и элеваторах освобождаются от остатков зерна, проводится их комплексное обеззараживание.

С целью уничтожения карантинных растений гербицидами обрабатываются железнодорожные пути и прилегающие к складам территории. Проверяется готовность технологического, аспирационного и транспортного оборудования, исправность железнодорожных и автомобильных весов.

Большое внимание уделяется пожарной безопасности, условиям труда и производственной санитарии, защите персонала в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Сельское хозяйство Липецкой области сегодня на подъеме. Мы рассчитываем получить хороший урожай. Весомая государственная поддержка и умелое применение нашими специалистами самых передовых технологий позволяет нам надеяться на это", – сказал Артамонов.