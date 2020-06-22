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Липецкая область
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В Липецкой области начали подготовку к приему нового урожая
Липецкая область в преддверии уборочной страды начала подготовку к приему нового урожая, которая должна быть завершена к 10 июля, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:54
липецкая область
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липецкая область, экономика

В Липецкой области начали подготовку к приему нового урожая

16:54 22.06.2020
38
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкУборка кукурузы на полях Липецкой области
Уборка кукурузы на полях Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Липецкая область в преддверии уборочной страды начала подготовку к приему нового урожая, которая должна быть завершена к 10 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, все резервные площади на складах и элеваторах освобождаются от остатков зерна, проводится их комплексное обеззараживание.
С целью уничтожения карантинных растений гербицидами обрабатываются железнодорожные пути и прилегающие к складам территории. Проверяется готовность технологического, аспирационного и транспортного оборудования, исправность железнодорожных и автомобильных весов.
Большое внимание уделяется пожарной безопасности, условиям труда и производственной санитарии, защите персонала в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
 "Сельское хозяйство Липецкой области сегодня на подъеме. Мы рассчитываем получить хороший урожай. Весомая государственная поддержка и умелое применение нашими специалистами самых передовых технологий позволяет нам надеяться на это", – сказал Артамонов.
Он сообщил, что в настоящее время Липецкая область располагает 47 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с мощностью единовременного хранения более 2,5 миллионов тонн. Также в хозяйствах прерабатывающих предприятий региона имеются зерновые мощности общей вместимостью 600 тысяч тонн.
Заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко
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