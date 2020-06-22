https://ria.ru/20200622/1573316826.html
В отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19
Два отделения губахинской больницы Пермского края закрыты на карантин, коронавирусная инфекция выявлена у семи сотрудников и 14 пациентов, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:53
2020-06-22T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество
ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости.
Два отделения губахинской больницы Пермского края
закрыты на карантин, коронавирусная инфекция выявлена у семи сотрудников и 14 пациентов, сообщается
на сайте губернатора и регионального правительства.
"С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение Губахинской больницы, так как у пациента был выявлен COVID-19. Сейчас инфекция подтверждена у 6 сотрудников и 14 пациентов. Такие же меры введены с 20 июня в педиатрическом отделении после выявления COVID у сотрудника", — говорится в сообщении.
Минздрав пояснил, что в терапии на карантине находятся 22 контактных пациента отделения, еще 43 человека изолированы на дому.
Специалисты Роспотребнадзора
проводят эпидемическое расследование. Они установили всех людей, которые общались с заболевшими. "Контактные лица" сдали анализы на COVID-19.
"Пациенты, нуждающиеся в оказании медпомощи по терапевтическому профилю, будут перемаршрутизированы в другой блок отделения терапии или в профильное отделение кизеловской больницы. Пациенты педиатрического профиля будут также перемаршрутизированы в город Кизел", — добавили в ведомстве.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.