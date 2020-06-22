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В отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19
Два отделения губахинской больницы Пермского края закрыты на карантин, коронавирусная инфекция выявлена у семи сотрудников и 14 пациентов, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

В отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19

16:53 22.06.2020 (обновлено: 16:54 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Два отделения губахинской больницы Пермского края закрыты на карантин, коронавирусная инфекция выявлена у семи сотрудников и 14 пациентов, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение Губахинской больницы, так как у пациента был выявлен COVID-19. Сейчас инфекция подтверждена у 6 сотрудников и 14 пациентов. Такие же меры введены с 20 июня в педиатрическом отделении после выявления COVID у сотрудника", — говорится в сообщении.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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Минздрав пояснил, что в терапии на карантине находятся 22 контактных пациента отделения, еще 43 человека изолированы на дому.
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование. Они установили всех людей, которые общались с заболевшими. "Контактные лица" сдали анализы на COVID-19.
"Пациенты, нуждающиеся в оказании медпомощи по терапевтическому профилю, будут перемаршрутизированы в другой блок отделения терапии или в профильное отделение кизеловской больницы. Пациенты педиатрического профиля будут также перемаршрутизированы в город Кизел", — добавили в ведомстве.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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