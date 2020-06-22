В отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Два отделения губахинской больницы Два отделения губахинской больницы Пермского края закрыты на карантин, коронавирусная инфекция выявлена у семи сотрудников и 14 пациентов, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение Губахинской больницы, так как у пациента был выявлен COVID-19. Сейчас инфекция подтверждена у 6 сотрудников и 14 пациентов. Такие же меры введены с 20 июня в педиатрическом отделении после выявления COVID у сотрудника", — говорится в сообщении.

Минздрав пояснил, что в терапии на карантине находятся 22 контактных пациента отделения, еще 43 человека изолированы на дому.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование. Они установили всех людей, которые общались с заболевшими. "Контактные лица" сдали анализы на COVID-19.

"Пациенты, нуждающиеся в оказании медпомощи по терапевтическому профилю, будут перемаршрутизированы в другой блок отделения терапии или в профильное отделение кизеловской больницы. Пациенты педиатрического профиля будут также перемаршрутизированы в город Кизел", — добавили в ведомстве.

За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.