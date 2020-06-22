Пассажиры московского транспорта продлили почти 300 тысяч проездных карт

"Почти 300 000 проездных карт продлили наши пассажиры за 10 дней, с момента начала предоставления услуги. Больше всего продлений вы сделали в прошлый понедельник, 15 июня, — 70 052. Вчера же продлили около 9,8 тысячи проездных", - говорится в сообщении.