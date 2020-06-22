Пассажиры московского транспорта продлили почти 300 тысяч проездных карт

"Почти 300 000 проездных карт продлили наши пассажиры за 10 дней, с момента начала предоставления услуги. Больше всего продлений вы сделали в прошлый понедельник, 15 июня, — 70 052. Вчера же продлили около 9,8 тысячи проездных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего пассажиры продлевали социальные карты и "Тройки" на 60 дней. Продлить карту можно без ограничения по сроку, в кассах метро, Мосгортранса и приложении "Метро Москвы", если смартфон на платформе Android,
С 9 июня в Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, завершился режим самоизоляции. Отменены графики прогулок, жители города, включая людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями могут свободно передвигаться по столице. Также отменены пропуска для поездок на транспорте, вновь заработали социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда. Продлить срок действия неиспользованных проездных билетов можно с 12 июня в кассах метро и "Мосгортранс". Несмотря на отмену режима самоизоляции, в Москве сохраняются требования по масочно-перчаточному режиму, в том числе для поездок в общественном транспорте.