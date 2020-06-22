Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573316631.html
Пассажиры московского транспорта продлили почти 300 тысяч проездных карт
Почти 300 тысяч проездных карт продлили пассажиры транспорта Москвы с 12 июня, больше всего продлений пришлось на 15 июня, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:24
сергей собянин
москва
мосгортранс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_0:299:3107:2047_1400x0_80_0_0_437da483df520cd3af75a74041e90f2f.jpg
https://ria.ru/20200527/1572068919.html
https://ria.ru/20200519/1571694291.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_0:299:3107:2047_1400x0_80_0_0_437da483df520cd3af75a74041e90f2f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_0281583fac5c2c4491c2639de4f01ed4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571455769_409:0:2456:2047_1400x0_80_0_0_4ec5026a5e4292e2f5b4e024072ff078.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, мосгортранс, общество

Пассажиры московского транспорта продлили почти 300 тысяч проездных карт

16:51 22.06.2020 (обновлено: 19:24 22.06.2020)
117
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка"
Пассажир с картой Тройка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир с картой "Тройка" . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Почти 300 тысяч проездных карт продлили пассажиры транспорта Москвы с 12 июня, больше всего продлений пришлось на 15 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Почти 300 000 проездных карт продлили наши пассажиры за 10 дней, с момента начала предоставления услуги. Больше всего продлений вы сделали в прошлый понедельник, 15 июня, — 70 052. Вчера же продлили около 9,8 тысячи проездных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего пассажиры продлевали социальные карты и "Тройки" на 60 дней. Продлить карту можно без ограничения по сроку, в кассах метро, Мосгортранса и приложении "Метро Москвы", если смартфон на платформе Android,
Мэр Москвы Сергей Собянин
27 мая, 16:04Распространение нового коронавируса
Мэр Москвы заявил, что ношение масок в транспорте дает результат
С 9 июня в Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, завершился режим самоизоляции. Отменены графики прогулок, жители города, включая людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями могут свободно передвигаться по столице. Также отменены пропуска для поездок на транспорте, вновь заработали социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда. Продлить срок действия неиспользованных проездных билетов можно с 12 июня в кассах метро и "Мосгортранс". Несмотря на отмену режима самоизоляции, в Москве сохраняются требования по масочно-перчаточному режиму, в том числе для поездок в общественном транспорте.
Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Курская Московского метрополитена
19 мая, 18:28Распространение нового коронавируса
В Москве число перемещающихся на транспорте выросло почти на миллион
000001
Обсудить 0
Сергей СобянинМоскваМосгортрансОбщество
Рекомендуем
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова прокомментировала сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета
Пьер Леви
Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за двое суток
Полиция
Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах с порношоу
Активист Всероссийского общественного корпуса Волонтеры Конституции на Театральной площади в центре Красноярска
На онлайн-голосование по поправкам зарегистрировались 15% москвичей
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал Китай освободить обвиненных в шпионаже канадцев
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Голикова заявила о наличии договоренностей по возобновлению полетов
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
Власти и жители ЛНР возложили цветы к монументу жертвам ВОВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния