https://ria.ru/20200622/1573316562.html
Зюганов прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говоря о статье президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, отметил значимость публикации в год годовщины... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:49
2020-06-22T18:38
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
геннадий зюганов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
https://ria.ru/20200620/1573216654.html
https://ria.ru/20200620/1573240078.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9bf334b98fa2462adca98a767058231e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_261:0:2309:2048_1400x0_80_0_0_1e60d622ffe2822476ea4caedf77086d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), геннадий зюганов, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
, говоря о статье президента РФ Владимира Путина
об уроках Второй мировой войны, отметил значимость публикации в год годовщины победы: "правда и история должны быть доступны и новому поколению".
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
"Я считаю, что президент Путин правильно сделал, что выступил с материалом и отправил его в том числе и американские СМИ", - сказал Зюганов журналистам.
Он отметил, что не раз в ходе встреч с президентом поднимал тему необходимости сохранять историческую правду.
"Я сказал, что очень важно поднять все документы, правда и история должны быть доступны и новому поколению, потому что та ложь и грязь, которая льётся в том числе из союзников, она не только нелепа, но и преступна по своей сути... Я считаю, что это полезный материал, но на мой взгляд, было бы втройне полезно, если бы президент высказался и относительно истоков этой победы", - добавил Зюганов.