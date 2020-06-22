Зюганов прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов , говоря о статье президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, отметил значимость публикации в год годовщины победы: "правда и история должны быть доступны и новому поколению".

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

"Я считаю, что президент Путин правильно сделал, что выступил с материалом и отправил его в том числе и американские СМИ", - сказал Зюганов журналистам.

Он отметил, что не раз в ходе встреч с президентом поднимал тему необходимости сохранять историческую правду.