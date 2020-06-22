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Зюганов прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говоря о статье президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, отметил значимость публикации в год годовщины... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:38
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
геннадий зюганов
владимир путин
общество
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РИА Новости
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вторая мировая война (1939-1945), геннадий зюганов, владимир путин, общество

Зюганов прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

16:49 22.06.2020 (обновлено: 18:38 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говоря о статье президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, отметил значимость публикации в год годовщины победы: "правда и история должны быть доступны и новому поколению".
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
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"Я считаю, что президент Путин правильно сделал, что выступил с материалом и отправил его в том числе и американские СМИ", - сказал Зюганов журналистам.
Он отметил, что не раз в ходе встреч с президентом поднимал тему необходимости сохранять историческую правду.
"Я сказал, что очень важно поднять все документы, правда и история должны быть доступны и новому поколению, потому что та ложь и грязь, которая льётся в том числе из союзников, она не только нелепа, но и преступна по своей сути... Я считаю, что это полезный материал, но на мой взгляд, было бы втройне полезно, если бы президент высказался и относительно истоков этой победы", - добавил Зюганов.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Геннадий ЗюгановВладимир ПутинОбщество
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